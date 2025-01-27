Этот напиток поможет вам восстановиться после бурной ночи

Вы когда-нибудь задумывались, как один напиток может улучшить ваше самочувствие после бурной вечеринки? Представляем рецепт сока из папайи, клубники и яблока с добавлением куркумы — идеальное средство для восстановления организма.
Папайя: богата ферментом папаином, который способствует пищеварению и снижает дискомфорт в желудке.
Клубника: обладает мягким мочегонным эффектом, помогая выводить токсины из организма.
Куркума: известна своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, поддерживающими работу печени.
200 мл воды
5 средних клубник
1/4 папайи
1 небольшое красное яблоко
1 чайная ложка куркумы
Поместите все ингредиенты в блендер.
Смешивайте до получения однородной массы.
Подавайте без процеживания и без добавления сахара.
Этот натуральный сок не только освежает, но и приносит значительную пользу вашему здоровью.
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