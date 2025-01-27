Этот напиток поможет вам восстановиться после бурной ночи

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь задумывались, как один напиток может улучшить ваше самочувствие после бурной вечеринки? Представляем рецепт сока из папайи, клубники и яблока с добавлением куркумы — идеальное средство для восстановления организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Папайя

Польза ингредиентов

Папайя : богата ферментом папаином, который способствует пищеварению и снижает дискомфорт в желудке.

Клубника : обладает мягким мочегонным эффектом, помогая выводить токсины из организма.

Куркума: известна своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, поддерживающими работу печени.

Ингредиенты

200 мл воды

5 средних клубник

1/4 папайи

1 небольшое красное яблоко

1 чайная ложка куркумы

Способ приготовления

Поместите все ингредиенты в блендер. Смешивайте до получения однородной массы. Подавайте без процеживания и без добавления сахара.

Этот натуральный сок не только освежает, но и приносит значительную пользу вашему здоровью.