Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Как достичь результатов с бодибаром: проверенные советы и методы
Муравьи ведут войны, запоминая своих врагов
Как распознать постельных клопов и навсегда избавиться от них: проверенные методы
Как сделать хрущевку просторной: 10 волшебных идей для преобразования
Какие принты добавляют статусности, а какие удешевляют внешний вид?
Эта технология позволяет извлечь литий из отработанных аккумуляторов
Рецепт супа из тыквы: готовится за полчаса, а вкус потрясающий
Андрей Макаревич* объяснил, почему не спонсирует ВСУ

Этот напиток поможет вам восстановиться после бурной ночи

1:05
Еда

Вы когда-нибудь задумывались, как один напиток может улучшить ваше самочувствие после бурной вечеринки? Представляем рецепт сока из папайи, клубники и яблока с добавлением куркумы — идеальное средство для восстановления организма.

Папайя
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Папайя

Польза ингредиентов

  • Папайя: богата ферментом папаином, который способствует пищеварению и снижает дискомфорт в желудке.

  • Клубника: обладает мягким мочегонным эффектом, помогая выводить токсины из организма.

  • Куркума: известна своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, поддерживающими работу печени.

Ингредиенты

  • 200 мл воды

  • 5 средних клубник

  • 1/4 папайи

  • 1 небольшое красное яблоко

  • 1 чайная ложка куркумы

Способ приготовления

  1. Поместите все ингредиенты в блендер.

  2. Смешивайте до получения однородной массы.

  3. Подавайте без процеживания и без добавления сахара.

Этот натуральный сок не только освежает, но и приносит значительную пользу вашему здоровью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Общество
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона Аудио 
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым
Недвижимость
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым Аудио 
Новосибирский режиссёр объяснил, почему Юру Борисова номинировали на Оскар
Шоу-бизнес
Новосибирский режиссёр объяснил, почему Юру Борисова номинировали на Оскар Аудио 
Популярное
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения

Придерживающая строгой диеты балерина Анастасия Волочкова объяснила, какое блюдо она кушает без опасений повредить фигуре.

Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
На Земле может появиться новый океан
На Земле может появиться новый океан
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Нужно было бороться за еду — туристка о сложностях отдыха в Хургаде
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Последние материалы
Виноград без плодов? Разберитесь в причинах и исправьте их
В Таджикистане построят метро
Малогабаритка и порядок: 6 решений для компактных квартир
Как заказать Lada Aura через Ozon с доставкой
Как спасти себя от мышечной боли после тренировок: советы и методы
Запомните раз и навсегда! Вот почему нельзя вешать магниты на холодильник
Долгоиграющие лакомства: чем они вредны для здоровья вашей собаки
Гениальные кошки: породы, которые легко обучаются
Как солнечная активность открывает путь северному сиянию
Влияние сахара на отёки: чего стоит избегать в рационе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.