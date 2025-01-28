Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как отличить изжогу от сердечного приступа
Кредитный круговорот — как не попасть в долговую ловушку
Рана на теле небосвода: Starship Илона Маска пробивает брешь в ионосфере Земли
Экология и долговечность: почему электромобили — будущее транспорта?
Синоптик рассказала, какая погода сменит январскую оттепель в феврале
В РФ могут появиться специальные туристские поезда и железнодорожные маршруты
Как россияне выбирают коробку передач: данные "Авито"
Как получить максимум от подарочной карты: советы для модного шопинга
Спрос на отдых в Калининграде увеличился на 33%

Печень на сковороде, которая тает во рту

Еда

Мягкая говяжья печень на сковороде — это блюдо, которое приятно удивит своим вкусом и простотой приготовления. Даже если вы не являетесь поклонником печени, попробовав этот рецепт, вы можете изменить своё мнение! Секрет в правильной подготовке продукта и нежной обжарке с минимальным количеством ингредиентов.

печень
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
печень

Ингредиенты

  • Говяжья печень — 500 г
  • Молоко — 200 мл
  • Лук — 2 шт.
  • Растительное масло — 2-3 ст. л.
  • Мука — 3 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка печени. Очистите её от плёнок и протоков, нарежьте кусочками толщиной около 1 см. Залейте печень молоком и оставьте на 30-40 минут. Это сделает её мягче и избавит от возможной горечи.
  2. Подготовка лука. Пока печень вымачивается, нарежьте лук полукольцами.
  3. Обжарка лука. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до золотистого цвета. Переложите в отдельную посуду.
  4. Жарим печень. Обсушите кусочки печени, обваляйте их в муке. Выложите на сковороду с разогретым маслом и жарьте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны.
  5. Финальный штрих. Верните лук в сковороду, добавьте соль и перец, перемешайте и тушите ещё 2-3 минуты.

Советы

  • Чтобы печень оставалась мягкой, не пересушивайте её: достаточно обжарить до появления лёгкой корочки.
  • Молоко можно заменить водой, если вы хотите сделать блюдо менее калорийным.
  • Подавать блюдо лучше с картофельным пюре, гречкой или овощами.

Этот простой рецепт помогает раскрыть вкус говяжьей печени по-новому, делая её нежной и ароматной. Попробуйте приготовить, и это блюдо станет одним из ваших любимых на каждый день!

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Экономика и бизнес
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман Аудио 
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Экономика и бизнес
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Садоводство, цветоводство
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ Аудио 
Популярное
Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона

В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?

Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
На Земле может появиться новый океан
Эксперт Завалишин оценил китайскую модель ИИ DeepSeek как продукт среднего уровня Любовь Степушова Ил-96. Русский гигант-красавец современного неба Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Картофель будет крупным и вкусным: это удобрение творит чудеса на грядке
Картофель будет крупным и вкусным: это удобрение творит чудеса на грядке
Последние материалы
Рана на теле небосвода: Starship Илона Маска пробивает брешь в ионосфере Земли
Экология и долговечность: почему электромобили — будущее транспорта?
Синоптик рассказала, какая погода сменит январскую оттепель в феврале
В РФ могут появиться специальные туристские поезда и железнодорожные маршруты
Как россияне выбирают коробку передач: данные "Авито"
Как получить максимум от подарочной карты: советы для модного шопинга
Спрос на отдых в Калининграде увеличился на 33%
Все, что нужно знать о бакучиоле: новый тренд в косметологии
Простое удобрение, которое спасёт ваши грядки
Как похудеть и не бояться вернуть вес: советы для долгосрочного успеха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.