Печень на сковороде, которая тает во рту

Мягкая говяжья печень на сковороде — это блюдо, которое приятно удивит своим вкусом и простотой приготовления. Даже если вы не являетесь поклонником печени, попробовав этот рецепт, вы можете изменить своё мнение! Секрет в правильной подготовке продукта и нежной обжарке с минимальным количеством ингредиентов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain печень

Ингредиенты

Говяжья печень — 500 г

Молоко — 200 мл

Лук — 2 шт.

Растительное масло — 2-3 ст. л.

Мука — 3 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовка печени. Очистите её от плёнок и протоков, нарежьте кусочками толщиной около 1 см. Залейте печень молоком и оставьте на 30-40 минут. Это сделает её мягче и избавит от возможной горечи. Подготовка лука. Пока печень вымачивается, нарежьте лук полукольцами. Обжарка лука. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до золотистого цвета. Переложите в отдельную посуду. Жарим печень. Обсушите кусочки печени, обваляйте их в муке. Выложите на сковороду с разогретым маслом и жарьте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны. Финальный штрих. Верните лук в сковороду, добавьте соль и перец, перемешайте и тушите ещё 2-3 минуты.

Советы

Чтобы печень оставалась мягкой, не пересушивайте её: достаточно обжарить до появления лёгкой корочки.

Молоко можно заменить водой, если вы хотите сделать блюдо менее калорийным.

Подавать блюдо лучше с картофельным пюре, гречкой или овощами.

Этот простой рецепт помогает раскрыть вкус говяжьей печени по-новому, делая её нежной и ароматной. Попробуйте приготовить, и это блюдо станет одним из ваших любимых на каждый день!

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

