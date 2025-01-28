Ужин всего за 30 минут: готовим пасту с курицей и томатами

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите сытные и ароматные блюда, которые легко приготовить? Тогда паста с курицей в томатном соусе — это именно то, что вам нужно! Нежное куриное мясо, насыщенный томатный вкус и идеальное сочетание специй сделают этот рецепт вашим любимым. А готовится всё так просто, что справится даже начинающий кулинар.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Паста с помидорами черри

Ингредиенты

Паста (спагетти, пенне или фузилли) — 300 г

Куриное филе — 400 г

Томатный соус или пюре — 500 мл

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 2 ст. л.

Итальянские травы, соль, перец — по вкусу

Тёртый сыр (по желанию)

Как приготовить

Подготовка ингредиентов. Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Обжарка курицы. На раскалённой сковороде с растительным маслом обжарьте курицу до золотистого цвета. Приготовление соуса. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок. Добавьте томатный соус, специи и тушите 5-7 минут. Смешивание. Переложите курицу в соус, тщательно перемешайте и прогрейте. Затем добавьте готовую пасту и снова перемешайте. Подача. Разложите блюдо по тарелкам, посыпьте тёртым сыром и подавайте горячим.

Советы

Хотите более насыщенный вкус? Добавьте в соус немного сливок.

Для пикантности используйте острый перец или копчёную паприку.

Сырые травы, такие как базилик или петрушка, идеально дополнят блюдо.

Этот рецепт — находка для занятых людей: он не только прост в приготовлении, но и радует насыщенным вкусом, подходящим для обеда или ужина в кругу семьи.

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

