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Ужин всего за 30 минут: готовим пасту с курицей и томатами

1:58
Еда

Любите сытные и ароматные блюда, которые легко приготовить? Тогда паста с курицей в томатном соусе — это именно то, что вам нужно! Нежное куриное мясо, насыщенный томатный вкус и идеальное сочетание специй сделают этот рецепт вашим любимым. А готовится всё так просто, что справится даже начинающий кулинар.

Паста с помидорами черри
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паста с помидорами черри

Ингредиенты

  • Паста (спагетти, пенне или фузилли) — 300 г
  • Куриное филе — 400 г
  • Томатный соус или пюре — 500 мл
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Итальянские травы, соль, перец — по вкусу
  • Тёртый сыр (по желанию)

Как приготовить

  1. Подготовка ингредиентов. Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками.
  2. Обжарка курицы. На раскалённой сковороде с растительным маслом обжарьте курицу до золотистого цвета.
  3. Приготовление соуса. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок. Добавьте томатный соус, специи и тушите 5-7 минут.
  4. Смешивание. Переложите курицу в соус, тщательно перемешайте и прогрейте. Затем добавьте готовую пасту и снова перемешайте.
  5. Подача. Разложите блюдо по тарелкам, посыпьте тёртым сыром и подавайте горячим.

Советы

  • Хотите более насыщенный вкус? Добавьте в соус немного сливок.
  • Для пикантности используйте острый перец или копчёную паприку.
  • Сырые травы, такие как базилик или петрушка, идеально дополнят блюдо.

Этот рецепт — находка для занятых людей: он не только прост в приготовлении, но и радует насыщенным вкусом, подходящим для обеда или ужина в кругу семьи.

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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