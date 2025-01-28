Ужин всего за 30 минут: готовим пасту с курицей и томатами

Любите сытные и ароматные блюда, которые легко приготовить? Тогда паста с курицей в томатном соусе — это именно то, что вам нужно! Нежное куриное мясо, насыщенный томатный вкус и идеальное сочетание специй сделают этот рецепт вашим любимым. А готовится всё так просто, что справится даже начинающий кулинар.
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паста с помидорами черри
Ингредиенты
Паста (спагетти, пенне или фузилли) — 300 г
Куриное филе — 400 г
Томатный соус или пюре — 500 мл
Лук — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Растительное масло — 2 ст. л.
Итальянские травы, соль, перец — по вкусу
Тёртый сыр (по желанию)
Как приготовить
Подготовка ингредиентов. Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками.
Обжарка курицы. На раскалённой сковороде с растительным маслом обжарьте курицу до золотистого цвета.
Приготовление соуса. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок. Добавьте томатный соус, специи и тушите 5-7 минут.
Смешивание. Переложите курицу в соус, тщательно перемешайте и прогрейте. Затем добавьте готовую пасту и снова перемешайте.
Подача. Разложите блюдо по тарелкам, посыпьте тёртым сыром и подавайте горячим.
Советы
Хотите более насыщенный вкус? Добавьте в соус немного сливок.
Для пикантности используйте острый перец или копчёную паприку.
Сырые травы, такие как базилик или петрушка, идеально дополнят блюдо.
Этот рецепт — находка для занятых людей: он не только прост в приготовлении, но и радует насыщенным вкусом, подходящим для обеда или ужина в кругу семьи.
Уточнения
У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.