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Необычные блинчики для закусок: яркий вкус и аппетитный цвет

1:53
Еда

Вы когда-нибудь пробовали блины на томатном соке? Этот неожиданный рецепт станет настоящей находкой для тех, кто хочет разнообразить привычное меню. Благодаря необычному ингредиенту, блины приобретают аппетитный оттенок и лёгкий томатный вкус, идеально сочетающийся с пикантными начинками.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Как приготовить блины на томатном соке

Ингредиенты

  • Томатный сок — 500 мл
  • Молоко — 500 мл
  • Мука — 300 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль и сахар по вкусу

Сначала смешайте яйца с сахаром и солью, добавьте томатный сок и молоко. Постепенно введите муку, чтобы избежать комочков. В самом конце добавьте масло. Готовое тесто должно быть однородным и не слишком густым. Жарьте блины на раскалённой сковороде с минимальным количеством масла.

Почему стоит попробовать этот рецепт

  • Необычный вкус и цвет. Лёгкая кислинка томатного сока придаёт блюду оригинальность.
  • Отличная основа для начинок. Такие блины идеально подходят для несладких вариантов: с мясом, сыром или зеленью.
  • Простой состав. Все ингредиенты доступны, а приготовление не требует особых навыков.

Советы по приготовлению

  • Чтобы блины получились более нежными, просейте муку перед добавлением.
  • Не забывайте хорошо прогревать сковороду — так блины не будут прилипать.
  • Если хотите более насыщенный вкус, добавьте в тесто щепотку пряностей, например, сушёный базилик или паприку.

Этот рецепт — находка для тех, кто ищет новые вкусы в знакомых блюдах. Удивите своих близких яркими, ароматными блинами на томатном соке!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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