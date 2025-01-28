Этот кляр получается всегда: хрустящая и нужная корочка для ваших блюд

Хрустящий, воздушный, а главное — универсальный кляр способен превратить любое блюдо в настоящий шедевр. Хотите научиться готовить идеальный кляр и узнать секреты его приготовления? Это проще, чем кажется! Мы расскажем, как добиться нужной консистенции, выбрать подходящие ингредиенты и сделать так, чтобы корочка была всегда румяной и аппетитной.
Кляр бывает разным: тонким, хрустящим или более плотным, напоминающим тесто. Всё зависит от целей. Например, для овощей или морепродуктов лучше подойдёт лёгкий состав, а для курицы или рыбы — более плотный.
Теперь вы знаете все хитрости, как создать идеальный кляр для любого блюда. Попробуйте, и ваши блюда заиграют новыми красками!
Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.
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