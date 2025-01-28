По этому рецепту готовили мясо в кремле для руководителей СССР

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовы удивить гостей блюдом, которое достойно праздничного стола? Мясо по-кремлёвски — это сочное и нежное угощение с насыщенным вкусом. Приготовить его гораздо проще, чем кажется. Всего несколько шагов, и у вас на столе окажется изысканное блюдо, которое точно станет фаворитом вашей семьи.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясо

Ингредиенты

1 кг свинины (идеально подойдёт корейка);

200 г твёрдого сыра;

200 г майонеза;

2-3 луковицы;

соль, чёрный перец — по вкусу;

растительное масло для жарки.

Пошаговый рецепт

Подготовка мяса. Свинину нарежьте порционными кусками толщиной около 1 см. Отбейте мясо кухонным молотком, чтобы оно стало мягче. Посолите, поперчите. Лук и сыр. Луковицы очистите и нарежьте кольцами. Сыр натрите на крупной тёрке. Сборка блюда. Противень смажьте растительным маслом. На каждый кусок мяса выложите слой лука, сверху полейте майонезом и посыпьте сыром. Запекание. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте мясо около 40 минут, пока сыр не превратится в аппетитную золотистую корочку.

Советы

Чтобы сделать вкус ещё ярче, добавьте немного чеснока или любимых специй в майонез.

Блюдо идеально сочетается с картофельным пюре или свежими овощами.

Мясо по-кремлёвски не требует особых навыков, но его вкус точно произведёт впечатление!

Уточнения

Моско́вский Кремль — крепость в центре Москвы и древнейшая её часть, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города, официальная резиденция Президента Российской Федерации, вплоть до распада СССР в декабре 1991 года была официальной резиденцией Генерального секретаря ЦК КПСС (в 1990—1991 годах — Президента СССР).

