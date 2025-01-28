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По этому рецепту готовили мясо в кремле для руководителей СССР

1:37
Еда

Готовы удивить гостей блюдом, которое достойно праздничного стола? Мясо по-кремлёвски — это сочное и нежное угощение с насыщенным вкусом. Приготовить его гораздо проще, чем кажется. Всего несколько шагов, и у вас на столе окажется изысканное блюдо, которое точно станет фаворитом вашей семьи.

Мясо
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясо

Ингредиенты

  • 1 кг свинины (идеально подойдёт корейка);
  • 200 г твёрдого сыра;
  • 200 г майонеза;
  • 2-3 луковицы;
  • соль, чёрный перец — по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка мяса. Свинину нарежьте порционными кусками толщиной около 1 см. Отбейте мясо кухонным молотком, чтобы оно стало мягче. Посолите, поперчите.
  2. Лук и сыр. Луковицы очистите и нарежьте кольцами. Сыр натрите на крупной тёрке.
  3. Сборка блюда. Противень смажьте растительным маслом. На каждый кусок мяса выложите слой лука, сверху полейте майонезом и посыпьте сыром.
  4. Запекание. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте мясо около 40 минут, пока сыр не превратится в аппетитную золотистую корочку.

Советы

  • Чтобы сделать вкус ещё ярче, добавьте немного чеснока или любимых специй в майонез.
  • Блюдо идеально сочетается с картофельным пюре или свежими овощами.

Мясо по-кремлёвски не требует особых навыков, но его вкус точно произведёт впечатление!

Уточнения

Моско́вский Кремль — крепость в центре Москвы и древнейшая её часть, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города, официальная резиденция Президента Российской Федерации, вплоть до распада СССР в декабре 1991 года была официальной резиденцией Генерального секретаря ЦК КПСС (в 1990—1991 годах — Президента СССР).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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