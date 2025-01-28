По этому рецепту готовили мясо в кремле для руководителей СССР

Готовы удивить гостей блюдом, которое достойно праздничного стола? Мясо по-кремлёвски — это сочное и нежное угощение с насыщенным вкусом. Приготовить его гораздо проще, чем кажется. Всего несколько шагов, и у вас на столе окажется изысканное блюдо, которое точно станет фаворитом вашей семьи.
Мясо по-кремлёвски не требует особых навыков, но его вкус точно произведёт впечатление!
Моско́вский Кремль — крепость в центре Москвы и древнейшая её часть, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города, официальная резиденция Президента Российской Федерации, вплоть до распада СССР в декабре 1991 года была официальной резиденцией Генерального секретаря ЦК КПСС (в 1990—1991 годах — Президента СССР).
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