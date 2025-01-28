Этими рыбными котлетами вы покорите сердце своего мужчины

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыбные котлеты — это не только вкусно, но и полезно. Этот рецепт поможет вам приготовить сочное, ароматное блюдо, которое оценят даже те, кто не любит рыбу. Лёгкий процесс и доступные ингредиенты делают этот рецепт идеальным вариантом как для семейного ужина, так и для обеда в будний день.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Ингредиенты

500 г рыбного филе (например, треска, хек или минтай);

1 небольшая луковица;

1 яйцо;

3 ст. л. панировочных сухарей;

свежая зелень (укроп, петрушка);

соль и перец — по вкусу;

растительное масло для жарки.

Пошаговый рецепт

Подготовка ингредиентов. Рыбное филе тщательно промойте, обсушите и измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Луковицу нарежьте мелкими кубиками или также измельчите в блендере. Смешивание фарша. В глубокой миске соедините рыбный фарш, лук, яйцо, панировочные сухари и измельчённую зелень. Добавьте соль и перец. Тщательно перемешайте массу до однородности. Формирование котлет. Смочите руки водой и сформируйте небольшие котлеты. Жарка. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте котлеты с двух сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

Полезный совет

Чтобы котлеты получились особенно нежными, добавьте в фарш немного сливок или кусочек размоченного хлеба.

Подавать рыбные котлеты можно с картофельным пюре, свежими овощами или лёгким соусом на основе сметаны.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

