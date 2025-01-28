Этими рыбными котлетами вы покорите сердце своего мужчины

Рыбные котлеты — это не только вкусно, но и полезно. Этот рецепт поможет вам приготовить сочное, ароматное блюдо, которое оценят даже те, кто не любит рыбу. Лёгкий процесс и доступные ингредиенты делают этот рецепт идеальным вариантом как для семейного ужина, так и для обеда в будний день.
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Котлеты
Ингредиенты
500 г рыбного филе (например, треска, хек или минтай);
1 небольшая луковица;
1 яйцо;
3 ст. л. панировочных сухарей;
свежая зелень (укроп, петрушка);
соль и перец — по вкусу;
растительное масло для жарки.
Пошаговый рецепт
Подготовка ингредиентов. Рыбное филе тщательно промойте, обсушите и измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Луковицу нарежьте мелкими кубиками или также измельчите в блендере.
Смешивание фарша. В глубокой миске соедините рыбный фарш, лук, яйцо, панировочные сухари и измельчённую зелень. Добавьте соль и перец. Тщательно перемешайте массу до однородности.
Формирование котлет. Смочите руки водой и сформируйте небольшие котлеты.
Жарка. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте котлеты с двух сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
Полезный совет
Чтобы котлеты получились особенно нежными, добавьте в фарш немного сливок или кусочек размоченного хлеба.
Подавать рыбные котлеты можно с картофельным пюре, свежими овощами или лёгким соусом на основе сметаны.
Уточнения
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.