Готовим нежное и сочное куриное филе: секрет идеального ужина

Куриное филе, сливочный сыр и хрустящий бекон — сочетание, которое завоевывает сердца. Хотите удивить гостей или побаловать себя вкусным ужином? Этот рецепт создаёт шедевр на вашей кухне за 30 минут.
Подавать блюдо можно с лёгким овощным салатом или гарниром из картофельного пюре. Сливочный сыр пропитывает курицу, делая её необыкновенно нежной, а бекон добавляет аппетитный аромат и хрустящую текстуру.
Если хотите усилить вкус, добавьте в начинку немного тертого сыра или острого перца.
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
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