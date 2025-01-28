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Готовим нежное и сочное куриное филе: секрет идеального ужина

1:42
Еда

Куриное филе, сливочный сыр и хрустящий бекон — сочетание, которое завоевывает сердца. Хотите удивить гостей или побаловать себя вкусным ужином? Этот рецепт создаёт шедевр на вашей кухне за 30 минут.

Куриные грудки
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриные грудки

Ингредиенты

  • 4 куриных филе;
  • 200 г сливочного сыра;
  • 8 ломтиков бекона;
  • 2 зубчика чеснока;
  • свежий тимьян или розмарин (по желанию);
  • соль и перец — по вкусу;
  • немного оливкового масла.

Пошаговый процесс

  1. Подготовка куриного филе. Сделайте глубокие надрезы в каждом кусочке филе, чтобы создать кармашки для начинки. Посолите и поперчите мясо с обеих сторон.
  2. Начинка. Смешайте сливочный сыр с мелко нарезанным чесноком и свежими травами. Наполните кармашки этой смесью.
  3. Обёртывание беконом. Каждое филе плотно заверните в два ломтика бекона, чтобы удержать начинку внутри и придать блюду аромат.
  4. Обжарка и запекание. Обжарьте мясо на разогретой сковороде с каплей оливкового масла до румяной корочки. Затем переложите филе на противень и доведите до готовности в духовке, разогретой до 180 °C, около 15 минут.

Подавать блюдо можно с лёгким овощным салатом или гарниром из картофельного пюре. Сливочный сыр пропитывает курицу, делая её необыкновенно нежной, а бекон добавляет аппетитный аромат и хрустящую текстуру.

Полезный совет

Если хотите усилить вкус, добавьте в начинку немного тертого сыра или острого перца.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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