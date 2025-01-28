Готовим нежное и сочное куриное филе: секрет идеального ужина

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриное филе, сливочный сыр и хрустящий бекон — сочетание, которое завоевывает сердца. Хотите удивить гостей или побаловать себя вкусным ужином? Этот рецепт создаёт шедевр на вашей кухне за 30 минут.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриные грудки

Ингредиенты

4 куриных филе;

200 г сливочного сыра;

8 ломтиков бекона;

2 зубчика чеснока;

свежий тимьян или розмарин (по желанию);

соль и перец — по вкусу;

немного оливкового масла.

Пошаговый процесс

Подготовка куриного филе. Сделайте глубокие надрезы в каждом кусочке филе, чтобы создать кармашки для начинки. Посолите и поперчите мясо с обеих сторон. Начинка. Смешайте сливочный сыр с мелко нарезанным чесноком и свежими травами. Наполните кармашки этой смесью. Обёртывание беконом. Каждое филе плотно заверните в два ломтика бекона, чтобы удержать начинку внутри и придать блюду аромат. Обжарка и запекание. Обжарьте мясо на разогретой сковороде с каплей оливкового масла до румяной корочки. Затем переложите филе на противень и доведите до готовности в духовке, разогретой до 180 °C, около 15 минут.

Подавать блюдо можно с лёгким овощным салатом или гарниром из картофельного пюре. Сливочный сыр пропитывает курицу, делая её необыкновенно нежной, а бекон добавляет аппетитный аромат и хрустящую текстуру.

Полезный совет

Если хотите усилить вкус, добавьте в начинку немного тертого сыра или острого перца.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

