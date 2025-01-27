Готовим вкусный и быстрый завтрак: запечённый банан с творогом

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы пробовали запекать бананы с творогом? Этот десерт не только невероятно вкусный, но и простой в приготовлении. Всего 25 минут, и на столе будет ароматное угощение!

Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банан

Ингредиенты

4 банана;

200 г творога;

2-3 ст. л. сахара;

2 ст. л. сметаны;

1 яйцо;

1 ч. л. ванильного сахара;

по желанию — ягоды, орехи или шоколад для украшения.

Пошаговый рецепт

Подготовка бананов. Очистите плоды, разрежьте вдоль пополам и уложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Готовим начинку. Творог смешайте с яйцом, сахаром, ванильным сахаром и сметаной. Перетрите массу до однородности. Фаршировка. Нанесите творожную смесь на разрезанные бананы. Для украшения можно использовать ягоды, орехи или тертый шоколад. Выпекание. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте бананы 15-20 минут до появления золотистой корочки. Подавать десерт лучше тёплым. Нежный вкус творога идеально сочетается со сладостью банана, а хрустящие орехи или тягучий шоколад добавят текстуры.

Полезный совет

Если хотите сделать десерт менее калорийным, используйте творог низкой жирности и замените сахар на мёд или стевию.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

