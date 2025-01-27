Готовим вкусный и быстрый завтрак: запечённый банан с творогом
1:28
Вы пробовали запекать бананы с творогом? Этот десерт не только невероятно вкусный, но и простой в приготовлении. Всего 25 минут, и на столе будет ароматное угощение!
Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банан
Ингредиенты
- 4 банана;
- 200 г творога;
- 2-3 ст. л. сахара;
- 2 ст. л. сметаны;
- 1 яйцо;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- по желанию — ягоды, орехи или шоколад для украшения.
Пошаговый рецепт
- Подготовка бананов. Очистите плоды, разрежьте вдоль пополам и уложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Готовим начинку. Творог смешайте с яйцом, сахаром, ванильным сахаром и сметаной. Перетрите массу до однородности.
- Фаршировка. Нанесите творожную смесь на разрезанные бананы. Для украшения можно использовать ягоды, орехи или тертый шоколад.
- Выпекание. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте бананы 15-20 минут до появления золотистой корочки.
- Подавать десерт лучше тёплым. Нежный вкус творога идеально сочетается со сладостью банана, а хрустящие орехи или тягучий шоколад добавят текстуры.
Полезный совет
Если хотите сделать десерт менее калорийным, используйте творог низкой жирности и замените сахар на мёд или стевию.
Уточнения
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру