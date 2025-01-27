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Готовим вкусный и быстрый завтрак: запечённый банан с творогом

1:28
Еда

Вы пробовали запекать бананы с творогом? Этот десерт не только невероятно вкусный, но и простой в приготовлении. Всего 25 минут, и на столе будет ароматное угощение!

Банан
Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банан

Ингредиенты

  • 4 банана;
  • 200 г творога;
  • 2-3 ст. л. сахара;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • 1 яйцо;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • по желанию — ягоды, орехи или шоколад для украшения.

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка бананов. Очистите плоды, разрежьте вдоль пополам и уложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  2. Готовим начинку. Творог смешайте с яйцом, сахаром, ванильным сахаром и сметаной. Перетрите массу до однородности.
  3. Фаршировка. Нанесите творожную смесь на разрезанные бананы. Для украшения можно использовать ягоды, орехи или тертый шоколад.
  4. Выпекание. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте бананы 15-20 минут до появления золотистой корочки.
  5. Подавать десерт лучше тёплым. Нежный вкус творога идеально сочетается со сладостью банана, а хрустящие орехи или тягучий шоколад добавят текстуры.

Полезный совет

Если хотите сделать десерт менее калорийным, используйте творог низкой жирности и замените сахар на мёд или стевию.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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