Эти домашние лепёшки удивят всех: готовятся проще простого

Эти лепёшки подойдут практически ко всему: их можно подавать с мясными начинками, свежими овощами, использовать как основу для бургеров или гарнир к супу. А готовятся они из самых простых ингредиентов!
Подавайте горячие лепёшки с начинками на ваш вкус: от мяса и сыра до свежих овощей. Также они идеально подойдут как самостоятельное блюдо или гарнир.
Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское. Традиционный хлеб народов Средней Азии, в основном узбеков, таджиков, туркмен, каракалпаков, киргизов, казахов, и народов Афганистана. Также другие виды лепёшек встречаются во многих кухнях мира — от средиземноморской до латиноамериканской.
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