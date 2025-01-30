Эти домашние лепёшки удивят всех: готовятся проще простого

Эти лепёшки подойдут практически ко всему: их можно подавать с мясными начинками, свежими овощами, использовать как основу для бургеров или гарнир к супу. А готовятся они из самых простых ингредиентов!

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Что понадобится для приготовления

Для лепёшек вам нужны:

2 стакана муки;

1 стакан воды;

1 ч. л. соли;

2 ст. л. растительного масла.

Как приготовить

Замесите тесто. В миске смешайте муку с солью. Добавьте воду и растительное масло, перемешайте, а затем замесите тесто на присыпанной мукой поверхности, пока оно не станет гладким и эластичным. Подготовьте лепёшки. Разделите тесто на небольшие шарики. Каждый шарик раскатайте в тонкую лепёшку, аккуратно, чтобы не порвать. Обжарьте. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного растительного масла и обжарьте лепёшки с каждой стороны до золотистой корочки. Это займёт около 2-3 минут на сторону.

Как подавать

Подавайте горячие лепёшки с начинками на ваш вкус: от мяса и сыра до свежих овощей. Также они идеально подойдут как самостоятельное блюдо или гарнир.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское. Традиционный хлеб народов Средней Азии, в основном узбеков, таджиков, туркмен, каракалпаков, киргизов, казахов, и народов Афганистана. Также другие виды лепёшек встречаются во многих кухнях мира — от средиземноморской до латиноамериканской.

