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Эти домашние лепёшки удивят всех: готовятся проще простого

Еда

Эти лепёшки подойдут практически ко всему: их можно подавать с мясными начинками, свежими овощами, использовать как основу для бургеров или гарнир к супу. А готовятся они из самых простых ингредиентов!

лепешки
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
лепешки

Что понадобится для приготовления

Для лепёшек вам нужны:

  • 2 стакана муки;
  • 1 стакан воды;
  • 1 ч. л. соли;
  • 2 ст. л. растительного масла.

Как приготовить

  1. Замесите тесто. В миске смешайте муку с солью. Добавьте воду и растительное масло, перемешайте, а затем замесите тесто на присыпанной мукой поверхности, пока оно не станет гладким и эластичным.
  2. Подготовьте лепёшки. Разделите тесто на небольшие шарики. Каждый шарик раскатайте в тонкую лепёшку, аккуратно, чтобы не порвать.
  3. Обжарьте. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного растительного масла и обжарьте лепёшки с каждой стороны до золотистой корочки. Это займёт около 2-3 минут на сторону.

Как подавать

Подавайте горячие лепёшки с начинками на ваш вкус: от мяса и сыра до свежих овощей. Также они идеально подойдут как самостоятельное блюдо или гарнир.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское. Традиционный хлеб народов Средней Азии, в основном узбеков, таджиков, туркмен, каракалпаков, киргизов, казахов, и народов Афганистана. Также другие виды лепёшек встречаются во многих кухнях мира — от средиземноморской до латиноамериканской. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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