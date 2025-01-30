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К чему приводит нехватка белка: страшные последствия популярных диет

1:22
Еда

Некоторые популярные диеты исключают белковую пищу, что делает их одними из самых опасных для здоровья. Диетолог и нутрициолог София Кованова объяснила, к чему может привести низкобелковый рацион.

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

Белок нужен не только для мышц

Многие считают, что белок необходим только для поддержания мышечной массы. Однако этот нутриент играет ключевую роль в работе иммунной системы, поддержании гормонального баланса и функционировании организма в целом. Нехватка белка в рационе может привести к частым заболеваниям, снижению энергии и ухудшению общего состояния.

Растительные белки как альтернатива

Иногда отказ от животных белков требуется по медицинским показаниям. В таких случаях Кованова рекомендует заменить их растительными источниками: бобовыми, орехами, семенами и крупами. Это поможет поддерживать баланс белка в рационе и избежать негативных последствий для здоровья.

Баланс — основа правильного питания

Эксперт подчеркнула, что для здоровья важно соблюдать баланс всех нутриентов: белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Деление продуктов на "полезные" и "вредные" не всегда оправдано — организм нуждается в разнообразном питании.

Уточнения

Рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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