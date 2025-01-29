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Попросят добавки! Уникальный рецепт блинов с кофе, который покорит всех

1:32
Еда

Знаменитый актёр, известный своими ролями в сериалах "Универ" и "СашаТаня", удивляет родных необычным рецептом блинов. Этот нестандартный подход к классическому блюду добавляет оригинальный вкус и превращает обычные блины в кулинарный шедевр.

Блины
Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блины

Что нужно для приготовления

Для блинчиков понадобятся:

  • 50 мл молока;
  • 1 яйцо;
  • 150 г муки;
  • 1 ст. л. топлёного масла;
  • соль и сахар по вкусу;
  • 150 мл крепкого кофе (главный секрет рецепта).

Как готовить

  1. Приготовьте кофейную основу. Заварите 150 мл крепкого кофе и смешайте его с 50 мл молока.
  2. Смешайте ингредиенты. Взбейте яйцо до однородной массы и соедините его с кофейно-молочной смесью. Добавьте полторы столовые ложки сахара и щепотку соли.
  3. Добавьте муку и масло. В получившуюся смесь постепенно всыпайте 150 г просеянной муки. Затем добавьте 1 столовую ложку топлёного масла, чтобы тесто получилось мягким и эластичным.
  4. Обжарьте блины. На раскалённой сковороде с растительным маслом обжаривайте блинчики до румяной корочки.

Подача

Блинчики с кофе приобретают нежный вкус с лёгким ароматом свежесваренного напитка. Подавайте их с мёдом, сметаной или шоколадным соусом — гости будут в восторге!

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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