Попросят добавки! Уникальный рецепт блинов с кофе, который покорит всех

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Знаменитый актёр, известный своими ролями в сериалах "Универ" и "СашаТаня", удивляет родных необычным рецептом блинов. Этот нестандартный подход к классическому блюду добавляет оригинальный вкус и превращает обычные блины в кулинарный шедевр.

Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блины

Что нужно для приготовления

Для блинчиков понадобятся:

50 мл молока;

1 яйцо;

150 г муки;

1 ст. л. топлёного масла;

соль и сахар по вкусу;

150 мл крепкого кофе (главный секрет рецепта).

Как готовить

Приготовьте кофейную основу. Заварите 150 мл крепкого кофе и смешайте его с 50 мл молока. Смешайте ингредиенты. Взбейте яйцо до однородной массы и соедините его с кофейно-молочной смесью. Добавьте полторы столовые ложки сахара и щепотку соли. Добавьте муку и масло. В получившуюся смесь постепенно всыпайте 150 г просеянной муки. Затем добавьте 1 столовую ложку топлёного масла, чтобы тесто получилось мягким и эластичным. Обжарьте блины. На раскалённой сковороде с растительным маслом обжаривайте блинчики до румяной корочки.

Подача

Блинчики с кофе приобретают нежный вкус с лёгким ароматом свежесваренного напитка. Подавайте их с мёдом, сметаной или шоколадным соусом — гости будут в восторге!

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.



