Эта подливка заставит вас вернуться в детство: приготовьте сами

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие до сих пор вспоминают ту самую подливку из столовой, которая идеально сочеталась с любым гарниром. Вкус её был одновременно простым и незабываемым. Теперь этот секрет можно повторить дома — рецепт от кулинарных экспертов займёт всего 15-20 минут.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пюре с подливой и тефтелями

Ингредиенты для подливки

Чтобы приготовить подливку, вам понадобятся:

1 ст. л. томатной пасты;

1 ст. л. муки с горкой;

300 мл воды;

1-2 ст. л. соевого соуса;

1 ч. л. сахара;

соль и специи по вкусу;

растительное масло для жарки.

Как приготовить

Обжарьте муку. На небольшом количестве растительного масла обжарьте муку до золотистого цвета. Это придаст подливке характерный вкус. Добавьте томатную пасту и соевый соус. Смешайте их с мукой прямо в сковороде, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков. Прогревайте массу 1-2 минуты, затем снимите с огня. Влейте воду. Постепенно добавляйте холодную воду, постоянно помешивая, чтобы добиться однородной консистенции. Сделайте подливку сытнее (по желанию). Если хотите, добавьте измельчённую тушенку, чтобы подливка стала более насыщенной. Добавьте специи. Положите соль, сахар и любимые специи. Снимите соус с огня, как только он станет густым.

С чем подавать

Столовская подливка отлично сочетается с картофельным пюре, гречкой, рисом и макаронами. Простая в приготовлении, она порадует своим вкусом каждого, кто её попробует.

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.



