Секрет бабушки: как сварить яйца без трещин и получить идеальный вкус

Даже у опытных кулинаров процесс варки яиц порой вызывает трудности. Скорлупа может треснуть от перепада температур, что портит внешний вид готового продукта. Однако эксперты NEWS. ru поделились простым секретом, который поможет избежать таких проблем.
Чтобы яйца оставались целыми, их следует обернуть в фольгу перед варкой. Фольга должна плотно прилегать к скорлупе со всех сторон. После этого яйца опускаются в почти кипящую воду и варятся на слабом огне. Время приготовления зависит от желаемой степени готовности, но важно не превышать 15 минут: иначе яйца потеряют свои полезные свойства и станут "резиновыми", как предупреждают эксперты.
Для идеального результата нужно учитывать точное время приготовления:
Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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