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Секрет хрустящих слоек: яблоки, тесто и немного магии

2:55
Еда

Слойки с яблоками — это универсальный десерт, который наполняет дом ароматами свежей выпечки и теплом. Они подходят для любого времени года: летом и осенью используйте сезонные яблоки, а зимой и весной — привозные сорта. Если у вас нет времени готовить слоёное тесто самостоятельно, воспользуйтесь готовым магазинным вариантом. Но для тех, кто хочет создать тесто с нуля, этот рецепт станет настоящей находкой.

Слойка с кленовым сиропом и орешками пекан
Фото: commons.wikimedia.org by Yohan euan o4, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Слойка с кленовым сиропом и орешками пекан

Ингредиенты на 6 порций

Для теста:

  • Мука пшеничная — 425 г
  • Сливочное масло — 280 г
  • Вода — 170 мл
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Соль — 3 г
  • Для начинки:
  • Яблоки — 4 шт.
  • Сахар-песок — 100 г
  • Миндальные лепестки — 40 г
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.

Рецепт приготовления

Шаг 1: Подготовка теста

Смешайте воду с солью и лимонным соком. В большой миске соедините 375 г муки и 30 г сливочного масла, разотрите в крошку. Постепенно влейте жидкость, замесите тесто до пластичной консистенции. Сформируйте из него квадрат толщиной 3 см, заверните в пленку и охладите 30 минут.

Шаг 2: Подготовка масла

Возьмите 250 г масла, положите его между двумя листами пергамента и раскатайте в квадрат со стороной 15 см. Уберите масло в холодильник на 30 минут.

Шаг 3: Слоёное тесто

Раскатайте тесто в прямоугольник 15х30 см. На одну половину выложите масло, накройте второй половиной теста и защипните края. Раскатайте заготовку, сложите в три слоя и снова уберите в холодильник на 30 минут. Повторите процесс раскатывания и складывания ещё 4 раза, охлаждая тесто после каждых двух раскатываний. Последний раз сложите тесто "книжкой".

Шаг 4: Начинка

Яблоки разрежьте пополам, удалите семена и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните их лимонным соком, чтобы предотвратить потемнение. Взбейте яйцо с 2 ст. л. воды для смазывания теста.

Шаг 5: Формирование и выпечка

Разогрейте духовку до 190°C. Раскатайте тесто до толщины 1 см, нарежьте его на 6 прямоугольников и выложите на застеленный пергаментом противень. Наколите каждую заготовку вилкой. Разложите ломтики яблок внахлёст, смажьте края теста взбитым яйцом, посыпьте сахаром и миндальными лепестками. Выпекайте 25-30 минут до золотистого цвета.

Уточнения

Слоёное тесто - тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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