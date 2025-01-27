Мини-Наполеон: как приготовить порционный десерт

Пирожное "Наполеон" — это миниатюрная версия знаменитого слоёного торта, которая идеально подходит для фуршетов и праздников. Вместо того чтобы разрезать большой торт, можно подать порционные пирожные, которые не уступают по вкусу оригиналу. В этом рецепте используется заварной крем "Дипломат" — невероятно нежный и сливочный, напоминающий мороженое. А готовое слоёное тесто значительно упрощает процесс приготовления.
Ингредиенты на 6 порций:
Как приготовить:
Шаг 1: Основа для крема
В большой миске смешайте венчиком яйцо, сахар и кукурузный крахмал. Постепенно добавьте горячее молоко, постоянно помешивая, чтобы масса была однородной. Перелейте смесь в сотейник и поставьте на средний огонь. Варите, помешивая, пока крем не загустеет.
Шаг 2: Заварная основа
Снимите массу с огня, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте. Переложите крем в отдельную ёмкость, накройте плёнкой "в контакт" и оставьте охлаждаться.
Шаг 3: Подготовка коржей
Разрежьте два пласта слоёного теста на 6 частей каждый. Выложите кусочки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке, разогретой до 180°C, около 30 минут до золотистого цвета.
Шаг 4: Разделение коржей
Остывшие коржи разделите на 3 тонких слоя каждый, а верхнюю часть раскрошите для обсыпки.
Шаг 5: Крем "Дипломат"
В охлаждённую заварную основу добавьте ванильный сахар и взбейте до однородности. Отдельно взбейте охлаждённые сливки до плотной консистенции. С помощью силиконовой лопатки соедините сливки и заварной крем.
Шаг 6: Сборка пирожных
На одно пирожное используйте 6 коржей. Переслаивайте их кремом, аккуратно накладывая слой за слоем. Покройте верх и бока пирожных крошкой. Уберите десерт в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он пропитался.
Наполео́н - многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.