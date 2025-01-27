Мини-Наполеон: как приготовить порционный десерт

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирожное "Наполеон" — это миниатюрная версия знаменитого слоёного торта, которая идеально подходит для фуршетов и праздников. Вместо того чтобы разрезать большой торт, можно подать порционные пирожные, которые не уступают по вкусу оригиналу. В этом рецепте используется заварной крем "Дипломат" — невероятно нежный и сливочный, напоминающий мороженое. А готовое слоёное тесто значительно упрощает процесс приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Торт Наполеон

Ингредиенты на 6 порций:

Слоёное бездрожжевое тесто — 400 г

Куриное яйцо — 1 шт.

Сахар-песок — 190 г

Молоко — 400 мл

Сливочное масло — 100 г

Сливки 33% — 200 мл

Кукурузный крахмал — 50 г

Ванильный сахар — 10

Как приготовить:

Шаг 1: Основа для крема

В большой миске смешайте венчиком яйцо, сахар и кукурузный крахмал. Постепенно добавьте горячее молоко, постоянно помешивая, чтобы масса была однородной. Перелейте смесь в сотейник и поставьте на средний огонь. Варите, помешивая, пока крем не загустеет.

Шаг 2: Заварная основа

Снимите массу с огня, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте. Переложите крем в отдельную ёмкость, накройте плёнкой "в контакт" и оставьте охлаждаться.

Шаг 3: Подготовка коржей

Разрежьте два пласта слоёного теста на 6 частей каждый. Выложите кусочки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке, разогретой до 180°C, около 30 минут до золотистого цвета.

Шаг 4: Разделение коржей

Остывшие коржи разделите на 3 тонких слоя каждый, а верхнюю часть раскрошите для обсыпки.

Шаг 5: Крем "Дипломат"

В охлаждённую заварную основу добавьте ванильный сахар и взбейте до однородности. Отдельно взбейте охлаждённые сливки до плотной консистенции. С помощью силиконовой лопатки соедините сливки и заварной крем.

Шаг 6: Сборка пирожных

На одно пирожное используйте 6 коржей. Переслаивайте их кремом, аккуратно накладывая слой за слоем. Покройте верх и бока пирожных крошкой. Уберите десерт в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он пропитался.

Уточнения

Наполео́н - многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

