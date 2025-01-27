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Рецепт вкусного и полезного домашнего мороженого

0:39
Еда

Максимально простой рецепт фруктового мороженого.

Клубничное мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клубничное мороженое

Ингредиенты: 300 г замороженной клубники, 3-4 замороженных банана, 50 мл сливок от 20%, 2 ст. л. мёда.

Процесс приготовления:

  1. В чашу сложите все ингредиенты и аккуратно пробейте блендером до однородной состояния.
  2. Переложите в контейнер, закройте крышкой и поставьте в морозилку часов на восемь - десять, можно на ночь.
  3. Когда масса застынет, разложите шарики мороженого по креманкам.
  4. Можно полить сиропом или клубничным топпингом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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