Рецепт вкусного и полезного домашнего мороженого

Максимально простой рецепт фруктового мороженого.
Ингредиенты: 300 г замороженной клубники, 3-4 замороженных банана, 50 мл сливок от 20%, 2 ст. л. мёда.
Процесс приготовления:
Приятного аппетита!
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
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