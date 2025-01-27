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Картофель в сливочно-сырном соусе: рецепт, который покорит всех

2:22
Еда

Если вы хотите приготовить что-то особенное, но не слишком сложное, картофель в сливочно-сырном соусе — это то, что нужно. Этот изысканный гарнир покорит всех своим вкусом и аппетитным внешним видом. Блюдо отлично подходит как для будничного ужина, так и для праздничного стола.

Картофельная запеканка с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельная запеканка с сыром

Ингредиенты

  • Картофель — 800-850 г
  • Моцарелла — 50-60 г
  • Сыр твёрдых сортов — 70 г
  • Сливки (15-20%) — 70 мл
  • Молоко — 200 мл
  • Сливочное масло — 25 г
  • Мука — 12 г
  • Сушёный чеснок, соль и перец — по вкусу
  • Растительное масло — для смазывания формы

Пошаговый рецепт

Подготовка картофеля.

Очистите картофель, промойте и нарежьте его тонкими ломтиками. Смажьте форму для выпечки растительным маслом и уложите картофель равномерным слоем.

Сырная подготовка.

Натрите на крупной тёрке два вида сыра: твёрдый и моцареллу.

Приготовление основы для соуса.

Растопите сливочное масло в небольшой кастрюле, добавьте муку и хорошо перемешайте. Держите смесь на огне, помешивая, ещё 20-30 секунд, чтобы избавиться от комков.

Соус.

Влейте молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая венчиком, и доведите до кипения. Затем добавьте сливки и снова доведите до кипения. Добавьте сушёный чеснок, соль и перец.

Сырный финал.

Всыпьте натёртые сыры в соус, перемешайте и готовьте на слабом огне 1-2 минуты, пока сыр полностью не растворится.

Запекание.

Полейте картофель готовым соусом, накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу, уменьшите температуру до 180 градусов и запекайте ещё 20 минут до золотистой корочки.

Вы получите невероятно нежный и ароматный картофель в сливочно-сырном соусе. Блюдо получается сочным, мягким и насыщенным. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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