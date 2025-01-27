Картофель в сливочно-сырном соусе: рецепт, который покорит всех

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите приготовить что-то особенное, но не слишком сложное, картофель в сливочно-сырном соусе — это то, что нужно. Этот изысканный гарнир покорит всех своим вкусом и аппетитным внешним видом. Блюдо отлично подходит как для будничного ужина, так и для праздничного стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофельная запеканка с сыром

Ингредиенты

Картофель — 800-850 г

Моцарелла — 50-60 г

Сыр твёрдых сортов — 70 г

Сливки (15-20%) — 70 мл

Молоко — 200 мл

Сливочное масло — 25 г

Мука — 12 г

Сушёный чеснок, соль и перец — по вкусу

Растительное масло — для смазывания формы

Пошаговый рецепт

Подготовка картофеля.

Очистите картофель, промойте и нарежьте его тонкими ломтиками. Смажьте форму для выпечки растительным маслом и уложите картофель равномерным слоем.

Сырная подготовка.

Натрите на крупной тёрке два вида сыра: твёрдый и моцареллу.

Приготовление основы для соуса.

Растопите сливочное масло в небольшой кастрюле, добавьте муку и хорошо перемешайте. Держите смесь на огне, помешивая, ещё 20-30 секунд, чтобы избавиться от комков.

Соус.

Влейте молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая венчиком, и доведите до кипения. Затем добавьте сливки и снова доведите до кипения. Добавьте сушёный чеснок, соль и перец.

Сырный финал.

Всыпьте натёртые сыры в соус, перемешайте и готовьте на слабом огне 1-2 минуты, пока сыр полностью не растворится.

Запекание.

Полейте картофель готовым соусом, накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу, уменьшите температуру до 180 градусов и запекайте ещё 20 минут до золотистой корочки.

Вы получите невероятно нежный и ароматный картофель в сливочно-сырном соусе. Блюдо получается сочным, мягким и насыщенным. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

