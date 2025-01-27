Вкусные пышки на сгущёнке — гости попросят добавки

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите приготовить что-то вкусное и несложное, эти пышки — идеальный вариант. Вам потребуется минимум продуктов и совсем немного времени, чтобы порадовать себя и близких ароматной домашней выпечкой. Готовятся они легко, а процесс чем-то напоминает приготовление сырников.

Фото: commons.wikimedia.org by Liya Pyatakova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шор-гогал

Что понадобится

Банка сгущёнки

2 яйца

Щепотка соли

Ванилин по вкусу

400 г муки

10 г разрыхлителя

Растительное масло для жарки

Как приготовить

Подготовьте тесто. В миске смешайте яйца со сгущёнкой, добавьте щепотку соли и ванилин. Хорошенько взбейте смесь миксером до однородной консистенции.

Добавьте муку. Соедините муку с разрыхлителем и просейте её в миску с яичной смесью. Аккуратно замешивайте тесто — оно должно получиться мягким и слегка липким.

Разделите и раскатайте. Разделите тесто на две части. Каждую часть раскатайте скалкой, а затем с помощью стакана или формочки для печенья вырежьте кружочки.

Жарьте. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте пышки с двух сторон до золотистой корочки, как оладьи или сырники.

Секреты подачи

Перед подачей посыпьте готовые пышки сахарной пудрой для дополнительной сладости. Они идеально сочетаются с чаем, кофе или молоком, а их нежная текстура и аромат обязательно покорят ваших гостей.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

