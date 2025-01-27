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Почему яйца плохо чистятся?

0:48
Еда

Иногда варёные яйца с трудом чистятся, почему так происходит и можно ли этого избежать?

Пасхальные яйца
Фото: flickr.com by RichardBH from Hamilton, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пасхальные яйца

Причины:

  • слишком свежие яйца;
  • неправильная температура воды — яйца и вода, в которой их будут варить, должны быть комнатной температуры;
  • слишком горячая температура у варёных яиц — после готовности, нужно опустить их в холодную воду;
  • хранение яиц в холоде — не стоит хранить их на нижней полке холодильника или в морозильной камере.

Лайфхаки, как быстро почистить яйца:

  • начинайте делать это с боку;
  • в воду добавьте не соль, а пол чайной ложки пищевой соды;
  • яйца заранее достаньте из холодильника;
  • используйте воду комнатной температуры;
  • вода должна покрывать яйца на два пальца, чтобы они не лопнули.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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