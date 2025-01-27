Почему яйца плохо чистятся?

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда варёные яйца с трудом чистятся, почему так происходит и можно ли этого избежать?

Фото: flickr.com by RichardBH from Hamilton, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пасхальные яйца

Причины:

слишком свежие яйца;

неправильная температура воды — яйца и вода, в которой их будут варить, должны быть комнатной температуры;

слишком горячая температура у варёных яиц — после готовности, нужно опустить их в холодную воду;

хранение яиц в холоде — не стоит хранить их на нижней полке холодильника или в морозильной камере.

Лайфхаки, как быстро почистить яйца:

начинайте делать это с боку;

в воду добавьте не соль, а пол чайной ложки пищевой соды;

яйца заранее достаньте из холодильника;

используйте воду комнатной температуры;

вода должна покрывать яйца на два пальца, чтобы они не лопнули.