Почему яйца плохо чистятся?
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Иногда варёные яйца с трудом чистятся, почему так происходит и можно ли этого избежать?
Фото: flickr.com by RichardBH from Hamilton, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пасхальные яйца
Причины:
- слишком свежие яйца;
- неправильная температура воды — яйца и вода, в которой их будут варить, должны быть комнатной температуры;
- слишком горячая температура у варёных яиц — после готовности, нужно опустить их в холодную воду;
- хранение яиц в холоде — не стоит хранить их на нижней полке холодильника или в морозильной камере.
Лайфхаки, как быстро почистить яйца:
- начинайте делать это с боку;
- в воду добавьте не соль, а пол чайной ложки пищевой соды;
- яйца заранее достаньте из холодильника;
- используйте воду комнатной температуры;
- вода должна покрывать яйца на два пальца, чтобы они не лопнули.
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру