Такие сырники вкуснее десертов: особенный рецепт

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники давно стали привычным блюдом, которое сложно удивить, но всего один дополнительный ингредиент способен превратить их в настоящий шедевр.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сырники

Яблоко — секретный ингредиент

Добавление яблока делает сырники вкуснее пирожных и тортов. Для рецепта достаточно одного яблока на 400 граммов творога.

Как правильно готовить

Чтобы приготовить идеальные сырники с яблочной добавкой, следуйте этим шагам:

Подготовьте яблоко: нарежьте его мелкими кубиками. Смешайте ингредиенты: соедините творог, нарезанное яблоко, одно сырое яйцо и 100 граммов муки. Не трите яблоко: тёртое яблоко сделает тесто жидким, и сырники растекутся на сковороде.

Такая масса идеально подходит для создания мягких, нежных сырников с приятным кисло-сладким вкусом.

Итог

Сырники с яблоком — это не только новый вкус, но и лёгкость в приготовлении. Добавьте этот секретный ингредиент, чтобы насладиться десертом ресторанного уровня прямо у себя дома.

Уточнения

Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.



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