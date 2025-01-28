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Такие сырники вкуснее десертов: особенный рецепт

1:08
Еда

Сырники давно стали привычным блюдом, которое сложно удивить, но всего один дополнительный ингредиент способен превратить их в настоящий шедевр. 

Сырники
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сырники

Яблоко — секретный ингредиент

Добавление яблока делает сырники вкуснее пирожных и тортов. Для рецепта достаточно одного яблока на 400 граммов творога.

Как правильно готовить

Чтобы приготовить идеальные сырники с яблочной добавкой, следуйте этим шагам:

  1. Подготовьте яблоко: нарежьте его мелкими кубиками.
  2. Смешайте ингредиенты: соедините творог, нарезанное яблоко, одно сырое яйцо и 100 граммов муки.
  3. Не трите яблоко: тёртое яблоко сделает тесто жидким, и сырники растекутся на сковороде.

Такая масса идеально подходит для создания мягких, нежных сырников с приятным кисло-сладким вкусом.

Итог

Сырники с яблоком — это не только новый вкус, но и лёгкость в приготовлении. Добавьте этот секретный ингредиент, чтобы насладиться десертом ресторанного уровня прямо у себя дома.

Уточнения

Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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