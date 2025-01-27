Как сделать куриный бульон прозрачным и золотистым

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой куриный бульон — настоящий спаситель. Его согревающие свойства и питательность делают блюдо популярным как для повседневного перекуса, так и для восстановления сил при недомоганиях. Однако как добиться того самого прозрачного и золотистого бульона, о котором мечтают многие хозяйки?

Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License Суп на курином бульоне

Секрет профессионалов

Почему не только филе? Кости придают бульону насыщенный вкус и аромат.

Кости придают бульону насыщенный вкус и аромат. Подготовка костей: их необходимо предварительно обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

После обжарки кости отправляют вариться вместе с мясом. Пропорции: на 1 литр воды – 50 граммов костей.

Важные детали

Для усиления вкуса и аромата добавьте в бульон:

Целую головку репчатого лука.

Морковь, нарезанную средними кубиками.

Как использовать такой бульон

Этот насыщенный бульон подходит не только для согревающих перекусов с гренками, но и для основы супов. Правильное приготовление обеспечит прозрачный, золотистый цвет и глубокий вкус, который сделает любое блюдо изысканным.

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