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Как сделать куриный бульон прозрачным и золотистым

1:11
Еда

Зимой куриный бульон — настоящий спаситель. Его согревающие свойства и питательность делают блюдо популярным как для повседневного перекуса, так и для восстановления сил при недомоганиях. Однако как добиться того самого прозрачного и золотистого бульона, о котором мечтают многие хозяйки?

Суп на курином бульоне
Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License
Суп на курином бульоне

Секрет профессионалов

  • Почему не только филе? Кости придают бульону насыщенный вкус и аромат.
  • Подготовка костей: их необходимо предварительно обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

После обжарки кости отправляют вариться вместе с мясом. Пропорции: на 1 литр воды – 50 граммов костей.

Важные детали

Для усиления вкуса и аромата добавьте в бульон:

  • Целую головку репчатого лука.
  • Морковь, нарезанную средними кубиками.

Как использовать такой бульон

Этот насыщенный бульон подходит не только для согревающих перекусов с гренками, но и для основы супов. Правильное приготовление обеспечит прозрачный, золотистый цвет и глубокий вкус, который сделает любое блюдо изысканным.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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