Как сделать куриный бульон прозрачным и золотистым

Зимой куриный бульон — настоящий спаситель. Его согревающие свойства и питательность делают блюдо популярным как для повседневного перекуса, так и для восстановления сил при недомоганиях. Однако как добиться того самого прозрачного и золотистого бульона, о котором мечтают многие хозяйки?
После обжарки кости отправляют вариться вместе с мясом. Пропорции: на 1 литр воды – 50 граммов костей.
Для усиления вкуса и аромата добавьте в бульон:
Этот насыщенный бульон подходит не только для согревающих перекусов с гренками, но и для основы супов. Правильное приготовление обеспечит прозрачный, золотистый цвет и глубокий вкус, который сделает любое блюдо изысканным.
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