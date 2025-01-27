Творожная запеканка с бананами, которую полюбят дети
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Творожная запеканка с бананами — это сочетание пользы творога и сладости фруктов. Простота приготовления делает это блюдо идеальным для завтрака или полдника, особенно для детей.
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запеканка
Ингредиенты
Чтобы приготовить нежную и ароматную запеканку, вам понадобятся:
- Творог — 500 г.
- Куриные яйца — 2 шт.
- Сахар — 50 г.
- Манная крупа — 50 г.
- Молоко или жирные сливки — 70 мл.
- Бананы — 2 шт.
- Сливочное масло — 10 г.
Пошаговый рецепт
- Подготовьте ингредиенты. Очистите бананы и нарежьте их небольшими кусочками.
- Смешайте основу. В глубокой миске соедините творог, молоко (или сливки), манную крупу и сахар. Используйте погружной блендер для получения однородной массы.
- Добавьте бананы. Положите кусочки фруктов в творожную смесь и снова тщательно перемешайте.
- Взбейте с яйцами. Вбейте два куриных яйца, чтобы масса стала пышной, и ещё раз обработайте блендером.
- Подготовьте форму. Смажьте форму сливочным маслом, чтобы запеканка не прилипала.
- Выпекайте. Переложите смесь в форму, разровняйте поверхность и отправьте в разогретую до 170°C духовку на 30-35 минут.
Запеканка будет готова, когда появится золотистая корочка и структура станет упругой.
Советы
- Воздушная текстура: Замочите манную крупу в молоке или сливках на 15 минут перед смешиванием.
- Меньше калорий: Замените сахар фруктозой или стевией.
- Аромат и вкус: Добавьте в смесь цедру лимона или апельсина, изюм или орехи.
- Замена фруктов: Вместо бананов используйте мягкие яблоки, груши или персики.
Подача
После выпекания дайте запеканке немного остыть. Украсьте её свежими ягодами, мёдом или вареньем — такой десерт оценят даже самые капризные маленькие гурманы.
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина