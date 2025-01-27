Творожная запеканка с бананами, которую полюбят дети

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожная запеканка с бананами — это сочетание пользы творога и сладости фруктов. Простота приготовления делает это блюдо идеальным для завтрака или полдника, особенно для детей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik запеканка

Ингредиенты

Чтобы приготовить нежную и ароматную запеканку, вам понадобятся:

Творог — 500 г.

Куриные яйца — 2 шт.

Сахар — 50 г.

Манная крупа — 50 г.

Молоко или жирные сливки — 70 мл.

Бананы — 2 шт.

Сливочное масло — 10 г.

Пошаговый рецепт

Подготовьте ингредиенты. Очистите бананы и нарежьте их небольшими кусочками. Смешайте основу. В глубокой миске соедините творог, молоко (или сливки), манную крупу и сахар. Используйте погружной блендер для получения однородной массы. Добавьте бананы. Положите кусочки фруктов в творожную смесь и снова тщательно перемешайте. Взбейте с яйцами. Вбейте два куриных яйца, чтобы масса стала пышной, и ещё раз обработайте блендером. Подготовьте форму. Смажьте форму сливочным маслом, чтобы запеканка не прилипала. Выпекайте. Переложите смесь в форму, разровняйте поверхность и отправьте в разогретую до 170°C духовку на 30-35 минут.

Запеканка будет готова, когда появится золотистая корочка и структура станет упругой.

Советы

Воздушная текстура : Замочите манную крупу в молоке или сливках на 15 минут перед смешиванием.

: Замочите манную крупу в молоке или сливках на 15 минут перед смешиванием. Меньше калорий : Замените сахар фруктозой или стевией.

: Замените сахар фруктозой или стевией. Аромат и вкус : Добавьте в смесь цедру лимона или апельсина, изюм или орехи.

: Добавьте в смесь цедру лимона или апельсина, изюм или орехи. Замена фруктов: Вместо бананов используйте мягкие яблоки, груши или персики.

Подача

После выпекания дайте запеканке немного остыть. Украсьте её свежими ягодами, мёдом или вареньем — такой десерт оценят даже самые капризные маленькие гурманы.

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