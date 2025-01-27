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Творожная запеканка с бананами, которую полюбят дети

2:10
Еда

Творожная запеканка с бананами — это сочетание пользы творога и сладости фруктов. Простота приготовления делает это блюдо идеальным для завтрака или полдника, особенно для детей.

запеканка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
запеканка

Ингредиенты

Чтобы приготовить нежную и ароматную запеканку, вам понадобятся:

  • Творог — 500 г.
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Сахар — 50 г.
  • Манная крупа — 50 г.
  • Молоко или жирные сливки — 70 мл.
  • Бананы — 2 шт.
  • Сливочное масло — 10 г.

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте ингредиенты. Очистите бананы и нарежьте их небольшими кусочками.
  2. Смешайте основу. В глубокой миске соедините творог, молоко (или сливки), манную крупу и сахар. Используйте погружной блендер для получения однородной массы.
  3. Добавьте бананы. Положите кусочки фруктов в творожную смесь и снова тщательно перемешайте.
  4. Взбейте с яйцами. Вбейте два куриных яйца, чтобы масса стала пышной, и ещё раз обработайте блендером.
  5. Подготовьте форму. Смажьте форму сливочным маслом, чтобы запеканка не прилипала.
  6. Выпекайте. Переложите смесь в форму, разровняйте поверхность и отправьте в разогретую до 170°C духовку на 30-35 минут.

Запеканка будет готова, когда появится золотистая корочка и структура станет упругой.

Советы

  • Воздушная текстура: Замочите манную крупу в молоке или сливках на 15 минут перед смешиванием.
  • Меньше калорий: Замените сахар фруктозой или стевией.
  • Аромат и вкус: Добавьте в смесь цедру лимона или апельсина, изюм или орехи.
  • Замена фруктов: Вместо бананов используйте мягкие яблоки, груши или персики.

Подача

После выпекания дайте запеканке немного остыть. Украсьте её свежими ягодами, мёдом или вареньем — такой десерт оценят даже самые капризные маленькие гурманы.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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