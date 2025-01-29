Ваши завтраки больше не будут прежними: лайфхаки с фруктовой мякотью

2:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите готовить соки или морсы, то наверняка сталкивались с вопросом: куда девать оставшуюся мякоть? Выбрасывать её точно не стоит, ведь это кладезь клетчатки и других полезных веществ. Мы собрали 7 способов использования мякоти и дополнили их лайфхаками для работы с сочными фруктами.

Фото: Freepik by pvproductions is licensed under Рublic domain соковыжималка

Как использовать фруктовую мякоть?

Добавьте в смузи.

Добавьте остатки мякоти в блендер, чтобы сделать утренний смузи более густым и насыщенным. Это также увеличит содержание клетчатки, продлевая чувство сытости. Сделайте ароматные кубики льда.

Заморозьте мякоть в формочках для льда, чтобы добавить фруктовый аромат в воду или коктейли. Добавьте в тесто для блинов и вафель.

Мякоть заменит часть жидкости в тесте и придаст блюду интересный фруктовый вкус. Приготовьте фруктовое мороженое.

Разложите мякоть в формы для мороженого, добавьте молочную массу и заморозьте. Сделайте домашнюю гранолу.

Добавьте мякоть в овсяные хлопья перед запеканием. Это обогатит гранолу витаминами и натуральным вкусом. Приготовьте фруктовые конфетки.

Распределите мякоть тонким слоем на пергаменте и сушите в духовке при 40 °С около 10-12 часов. Полученные фруктовые полоски нарежьте на конфетки. Добавьте в выпечку.

Мякоть сделает ваши пироги и кексы более сочными. Не забудьте уменьшить количество других жидкостей в рецепте.

Фрукты для приготовления сока и их особенности

Ананас.

Сладкий и насыщенный вкус. Лучше всего сочетается с кокосовым молоком. Апельсин.

Источники витамина C. Пейте свежевыжатый сок сразу, чтобы избежать горечи из-за лимонина. Виноград.

Сладкий сок лучше готовить из ягод без косточек. Если косточки всё же есть, воспользуйтесь ситом и нагреванием. Гранат.

Богат антиоксидантами. Выбирайте гранаты с подсушенной кожурой, которая обтягивает зёрна. Лимон.

Слишком кислый для самостоятельного употребления, но отлично подходит для кулинарии и напитков. Манго.

Удаляйте кожицу перед использованием, так как в ней содержится урушиол, который может вызвать аллергию. Персик.

Самые вкусные плоды имеют лёгкую асимметрию формы. Яблоки.

Содержат клетчатку, калий и антиоксиданты. Учитывайте их сладость, чтобы балансировать вкус сока.

Уточнения

Грано́ла — традиционный для США снэк, а также блюдо для завтрака, содержащее плющеную овсяную крупу, орехи и мёд, иногда рис, которые обычно запечены до хрустящего состояния. В процессе запекания смесь периодически перемешивают, чтобы добиться рассыпчатой консистенции, как у сухих завтраков.



