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Ваши завтраки больше не будут прежними: лайфхаки с фруктовой мякотью

2:45
Еда

Если вы любите готовить соки или морсы, то наверняка сталкивались с вопросом: куда девать оставшуюся мякоть? Выбрасывать её точно не стоит, ведь это кладезь клетчатки и других полезных веществ. Мы собрали 7 способов использования мякоти и дополнили их лайфхаками для работы с сочными фруктами.

соковыжималка
Фото: Freepik by pvproductions is licensed under Рublic domain
соковыжималка

Как использовать фруктовую мякоть?

  1. Добавьте в смузи.
    Добавьте остатки мякоти в блендер, чтобы сделать утренний смузи более густым и насыщенным. Это также увеличит содержание клетчатки, продлевая чувство сытости.
  2. Сделайте ароматные кубики льда.
    Заморозьте мякоть в формочках для льда, чтобы добавить фруктовый аромат в воду или коктейли.
  3. Добавьте в тесто для блинов и вафель.
    Мякоть заменит часть жидкости в тесте и придаст блюду интересный фруктовый вкус.
  4. Приготовьте фруктовое мороженое.
    Разложите мякоть в формы для мороженого, добавьте молочную массу и заморозьте.
  5. Сделайте домашнюю гранолу.
    Добавьте мякоть в овсяные хлопья перед запеканием. Это обогатит гранолу витаминами и натуральным вкусом.
  6. Приготовьте фруктовые конфетки.
    Распределите мякоть тонким слоем на пергаменте и сушите в духовке при 40 °С около 10-12 часов. Полученные фруктовые полоски нарежьте на конфетки.
  7. Добавьте в выпечку.
    Мякоть сделает ваши пироги и кексы более сочными. Не забудьте уменьшить количество других жидкостей в рецепте.

Фрукты для приготовления сока и их особенности

  1. Ананас.
    Сладкий и насыщенный вкус. Лучше всего сочетается с кокосовым молоком.
  2. Апельсин.
    Источники витамина C. Пейте свежевыжатый сок сразу, чтобы избежать горечи из-за лимонина.
  3. Виноград.
    Сладкий сок лучше готовить из ягод без косточек. Если косточки всё же есть, воспользуйтесь ситом и нагреванием.
  4. Гранат.
    Богат антиоксидантами. Выбирайте гранаты с подсушенной кожурой, которая обтягивает зёрна.
  5. Лимон.
    Слишком кислый для самостоятельного употребления, но отлично подходит для кулинарии и напитков.
  6. Манго.
    Удаляйте кожицу перед использованием, так как в ней содержится урушиол, который может вызвать аллергию.
  7. Персик.
    Самые вкусные плоды имеют лёгкую асимметрию формы.
  8. Яблоки.
    Содержат клетчатку, калий и антиоксиданты. Учитывайте их сладость, чтобы балансировать вкус сока.

Уточнения

Грано́ла — традиционный для США снэк, а также блюдо для завтрака, содержащее плющеную овсяную крупу, орехи и мёд, иногда рис, которые обычно запечены до хрустящего состояния. В процессе запекания смесь периодически перемешивают, чтобы добиться рассыпчатой консистенции, как у сухих завтраков. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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