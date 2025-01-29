Зачем отрезать угол губки? Ответ вас удивит

Губка для мытья посуды — универсальный инструмент, который можно использовать не только по её прямому назначению. Узнайте, как продлить срок службы губки и применить её в быту, даже если она уже не годится для мытья посуды.
Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что кухонную губку рекомендуется менять не реже раза в неделю, так как на ней скапливается огромное количество бактерий. Однако вместо того, чтобы выбросить старую губку, можно использовать её для других задач:
Губка поможет справиться с загрязнённой микроволновкой:
Если губка ещё годна к использованию, но начала плохо пахнуть, обработайте её простым раствором:
Любители маникюра могут дать губке вторую жизнь:
Простой лайфхак:
Замороженную губку можно использовать в ланч-боксе для охлаждения продуктов или в любом месте, где требуется холод. В отличие от льда, губка дольше сохраняет прохладу.
Губка — мягкий пористый остов некoторых видов морских губок, служащий обычно для мытья, а также подобное изделие из искусственных материалов. Губки хорошо впитывают влагу. Искусственные губки изготавливаются из упругого, губчатого (пористого) материала, такого как поролон, резина и т. д.
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