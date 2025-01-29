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Зачем отрезать угол губки? Ответ вас удивит

2:16
Еда

Губка для мытья посуды — универсальный инструмент, который можно использовать не только по её прямому назначению. Узнайте, как продлить срок службы губки и применить её в быту, даже если она уже не годится для мытья посуды.

Губка для мытья посуды
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
Губка для мытья посуды

1. Продлите жизнь губке

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что кухонную губку рекомендуется менять не реже раза в неделю, так как на ней скапливается огромное количество бактерий. Однако вместо того, чтобы выбросить старую губку, можно использовать её для других задач:

  • Чистка сантехники, плиты или мусорного ведра.
  • Чтобы не путать старую губку с новой, просто отрежьте угол — это будет сигналом, что её нельзя использовать для посуды.

2. Быстрая очистка микроволновки

Губка поможет справиться с загрязнённой микроволновкой:

  • Намочите губку водой.
  • Поместите её в микроволновку и включите на 3-5 минут.
  • Пар от губки размягчит грязь, и вы легко протрёте поверхности этой же губкой.

3. Избавьтесь от неприятного запаха

Если губка ещё годна к использованию, но начала плохо пахнуть, обработайте её простым раствором:

  • Вода, жидкое мыло и несколько капель эфирных масел (лимон, мята, эвкалипт).
  • Замочите губку в этом составе на несколько минут, чтобы освежить её и избавиться от запаха.

4. Губка для снятия лака

Любители маникюра могут дать губке вторую жизнь:

  • Разрежьте губку вдоль пополам.
  • Сверните её в трубочку и поместите в небольшую банку.
  • Пропитайте губку жидкостью для снятия лака.
  • Опустите палец в центр губки, подержите пару минут, и лак снимется с лёгкостью.

5. Охлаждающий элемент из губки

Простой лайфхак:

  • Намочите губку водой.
  • Положите её в пакет с зип-локом.
  • Уберите в морозильник до полного замерзания.

Замороженную губку можно использовать в ланч-боксе для охлаждения продуктов или в любом месте, где требуется холод. В отличие от льда, губка дольше сохраняет прохладу.

 

Уточнения

Губка — мягкий пористый остов некoторых видов морских губок, служащий обычно для мытья, а также подобное изделие из искусственных материалов. Губки хорошо впитывают влагу. Искусственные губки изготавливаются из упругого, губчатого (пористого) материала, такого как поролон, резина и т. д.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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