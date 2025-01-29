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Секреты печёнки, которая тает во рту: попробуйте сами

2:43
Еда

Печенка — универсальный субпродукт, который можно готовить из говядины, свинины, баранины или курицы. Однако добиться нежности и сохранить ее сочность удаётся не всем. Бренд-шеф ресторана M2 Organic Club Антон Магдюк поделился секретами, как правильно готовить печенку, чтобы она не превратилась в "подошву".

печень
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
печень

Подготовка печенки

  1. Правильная дефростация. Если печенка была заморожена, размораживать её лучше в холодильнике.
  2. Удаление плёнки и жилок. У говяжьей, свиной и бараньей печёнки необходимо аккуратно снять коллагеновую плёнку и удалить прожилки. У куриной — убрать центральную жилку.
  3. Вымочить или замариновать. Вода или молоко помогут избавиться от кровяного запаха, но лучше использовать пряные травы, такие как розмарин, тимьян или можжевельник.
  4. Нарезка и отбивка. Разрежьте печёнку на стейки толщиной 1-1,5 см и слегка отбейте, чтобы она быстрее и равномернее приготовилась.

Способы приготовления

  1. Жарка. Жарьте печенку на смеси сливочного и растительного масла. По минуте с каждой стороны достаточно, чтобы она карамелизировалась. Затем дайте "отдохнуть" 5 минут, чтобы сок распределился.
  2. Тушение. Если готовите с соусом, сначала обжарьте печёнку, затем залейте горячим соусом и тушите не более 1-2 минут.
  3. Стейк с луково-грибным соусом. Обжарьте печёнку, предварительно обваляв её в муке. Приготовьте соус из карамелизированного лука, грибов, красного вина и говяжьего бульона. Перед подачей прогрейте блюдо в духовке.

Летние салаты с печенью

Одно из интересных сочетаний — печёнка с клубникой. Выложите обжаренные кусочки печенки на микс из зелёных салатов, томатов и ягод (например, клубники или апельсина). Полейте салат густым бальзамическим кремом или соусом из фруктового сока, добавьте оливковое масло, кедровые орешки и крошку голубого сыра.

Секреты успеха

  • Никогда не пережаривайте печенку, иначе она станет жёсткой.
  • Используйте сливочное масло для мягкости.
  • Обязательно дайте готовому блюду "отдохнуть", чтобы сохранить сочность.

Идеальный гарнир

Лучше всего печёнка сочетается с нежным картофельным пюре, приготовленным с добавлением сливочного масла. Такое сочетание сделает блюдо незабываемо вкусным.

Уточнения

Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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