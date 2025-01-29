Посуда будет сиять, как в ресторане: без разводов и лишних затрат

Вы когда-нибудь замечали, как блестят тарелки в ресторане, несмотря на то, что их используют десятки раз в день? Виктор Белей, шеф-повар ресторана "Ухват", раскрыл секрет, как добиться такого же эффекта дома с помощью простых и экологичных средств.
Результат: посуда будет сиять, как новая, без разводов и видимых мелких царапин. Маленькая концентрация соли не оставит следов, а уксус быстро выветрится, оставив тарелки идеально чистыми.
Соль и уксус в небольших количествах помогают удалить остатки жира, известковый налёт и прочие загрязнения, делая тарелки блестящими без агрессивных химических средств. Это безопасно для здоровья и экологично.
Распыли́тель или пульвериза́тор — прибор для распыления жидкостей на мелкие капли. Кроме жидкостей, используют для распыления суспензий и порошкообразных веществ. Имеет широкое применение в промышленности, сельском и домашнем хозяйстве.
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