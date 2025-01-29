Посуда будет сиять, как в ресторане: без разводов и лишних затрат

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь замечали, как блестят тарелки в ресторане, несмотря на то, что их используют десятки раз в день? Виктор Белей, шеф-повар ресторана "Ухват", раскрыл секрет, как добиться такого же эффекта дома с помощью простых и экологичных средств.

Фото: freepik.com by olavla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ керамическая посуда

Рецепт раствора для блеска

Всё, что вам понадобится:

Пульверизатор

Мягкая ткань

500 мл кипячёной воды

1 ч. л. соли

1 ст. л. 9% уксуса

Как применить

Приготовьте раствор. Смешайте воду, соль и уксус, затем перелейте смесь в пульверизатор. Обработайте тарелки. Опрыскайте посуду раствором. Отполируйте. Протрите тарелки мягкой тканью до блеска.

Результат: посуда будет сиять, как новая, без разводов и видимых мелких царапин. Маленькая концентрация соли не оставит следов, а уксус быстро выветрится, оставив тарелки идеально чистыми.

Почему этот способ работает

Соль и уксус в небольших количествах помогают удалить остатки жира, известковый налёт и прочие загрязнения, делая тарелки блестящими без агрессивных химических средств. Это безопасно для здоровья и экологично.

Уточнения

Распыли́тель или пульвериза́тор — прибор для распыления жидкостей на мелкие капли. Кроме жидкостей, используют для распыления суспензий и порошкообразных веществ. Имеет широкое применение в промышленности, сельском и домашнем хозяйстве.



