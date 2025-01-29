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Посуда будет сиять, как в ресторане: без разводов и лишних затрат

1:18
Еда

Вы когда-нибудь замечали, как блестят тарелки в ресторане, несмотря на то, что их используют десятки раз в день? Виктор Белей, шеф-повар ресторана "Ухват", раскрыл секрет, как добиться такого же эффекта дома с помощью простых и экологичных средств.

керамическая посуда
Фото: freepik.com by olavla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
керамическая посуда

Рецепт раствора для блеска

Всё, что вам понадобится:

  • Пульверизатор
  • Мягкая ткань
  • 500 мл кипячёной воды
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ст. л. 9% уксуса

Как применить

  1. Приготовьте раствор. Смешайте воду, соль и уксус, затем перелейте смесь в пульверизатор.
  2. Обработайте тарелки. Опрыскайте посуду раствором.
  3. Отполируйте. Протрите тарелки мягкой тканью до блеска.

Результат: посуда будет сиять, как новая, без разводов и видимых мелких царапин. Маленькая концентрация соли не оставит следов, а уксус быстро выветрится, оставив тарелки идеально чистыми.

Почему этот способ работает

Соль и уксус в небольших количествах помогают удалить остатки жира, известковый налёт и прочие загрязнения, делая тарелки блестящими без агрессивных химических средств. Это безопасно для здоровья и экологично.

Уточнения

Распыли́тель или пульвериза́тор — прибор для распыления жидкостей на мелкие капли. Кроме жидкостей, используют для распыления суспензий и порошкообразных веществ. Имеет широкое применение в промышленности, сельском и домашнем хозяйстве.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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