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Что можно приготовить из шампиньонов? Топ-5 вкусных и простых блюд

1:36
Еда

Омлет с грибами

Чтобы приготовить омлет с грибами, нарежьте шампиньоны и обжарьте их на сковороде с небольшим количеством сливочного или растительного масла, пока они не станут мягкими и золотистыми.

Шампиньоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шампиньоны

Затем взбейте несколько яиц, полейте ими грибы и готовьте, пока омлет не застынет. Вы можете добавить сыр, зелень или другие овощи для дополнительного аромата.

Грибная пицца

Готовя домашнюю пиццу, вы можете включить нарезанные шампиньоны в качестве одной из начинок.

Паста с грибами

Для блюда из пасты с грибами приготовьте нарезанные шампиньоны на сковороде с чесноком, сливочным или оливковым маслом, пока они не подрумянятся и не станут мягкими.

Смешайте это с приготовленной пастой, добавьте немного тертого сыра пармезан и приправьте солью и перцем, чтобы получить простое, но ароматное блюдо.

Грибное жаркое

В горячем воке или сковороде обжарьте нарезанные шампиньоны вместе с овощами на ваш выбор, такими как болгарский перец, брокколи и морковь.

Вы можете добавить соус, например, соевый соус или терияки для дополнительного вкуса. Подавайте с рисом или лапшой.

Грибной суп

Чтобы приготовить грибной суп, обжарьте нарезанные грибы с луком, чесноком и небольшим количеством сливочного масла, пока они не станут мягкими.

Добавьте овощной или куриный бульон, тушите на медленном огне и взбейте все до однородной массы.

 

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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