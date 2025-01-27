Что можно приготовить из шампиньонов? Топ-5 вкусных и простых блюд

Чтобы приготовить омлет с грибами, нарежьте шампиньоны и обжарьте их на сковороде с небольшим количеством сливочного или растительного масла, пока они не станут мягкими и золотистыми.
Затем взбейте несколько яиц, полейте ими грибы и готовьте, пока омлет не застынет. Вы можете добавить сыр, зелень или другие овощи для дополнительного аромата.
Готовя домашнюю пиццу, вы можете включить нарезанные шампиньоны в качестве одной из начинок.
Для блюда из пасты с грибами приготовьте нарезанные шампиньоны на сковороде с чесноком, сливочным или оливковым маслом, пока они не подрумянятся и не станут мягкими.
Смешайте это с приготовленной пастой, добавьте немного тертого сыра пармезан и приправьте солью и перцем, чтобы получить простое, но ароматное блюдо.
В горячем воке или сковороде обжарьте нарезанные шампиньоны вместе с овощами на ваш выбор, такими как болгарский перец, брокколи и морковь.
Вы можете добавить соус, например, соевый соус или терияки для дополнительного вкуса. Подавайте с рисом или лапшой.
Чтобы приготовить грибной суп, обжарьте нарезанные грибы с луком, чесноком и небольшим количеством сливочного масла, пока они не станут мягкими.
Добавьте овощной или куриный бульон, тушите на медленном огне и взбейте все до однородной массы.
Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).
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