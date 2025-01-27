Почему нельзя разбавлять чай холодной водой? Многие об этом не знают

Разбавление чая холодной водой может сказаться на вкусовых качествах напитка. Как правило, чай имеет сбалансированный вкус с нотками горечи, сладости и легкой кислинки. Разбавление холодной водой может изменить это соотношение и нарушить установленный природой баланс.
Слишком много холодной воды может сделать чай слишком разбавленным, оставив его практически без вкуса. Кроме того, в сырой воде довольно часто содержатся бактерии, которые в большинстве случаев вредны для организма человека.
Чтобы горячий чай быстрее остыл, положите в чашку несколько металлических ложек и подождите несколько минут. За это время столовые приборы впитают в себя часть тепла от жидкости.
Если вы не хотите возиться с ложками, то выбирайте простой и проверенный способ: помешивайте напиток ложкой, одновременно дуйте на него.
Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
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