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Почему нельзя разбавлять чай холодной водой? Многие об этом не знают

1:02
Еда

Можно ли разбавлять чай холодной водой

Разбавление чая холодной водой может сказаться на вкусовых качествах напитка. Как правило, чай имеет сбалансированный вкус с нотками горечи, сладости и легкой кислинки. Разбавление холодной водой может изменить это соотношение и нарушить установленный природой баланс.

Чай
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чай

Слишком много холодной воды может сделать чай слишком разбавленным, оставив его практически без вкуса. Кроме того, в сырой воде довольно часто содержатся бактерии, которые в большинстве случаев вредны для организма человека.

Как правильно охлаждать горячий чай

Чтобы горячий чай быстрее остыл, положите в чашку несколько металлических ложек и подождите несколько минут. За это время столовые приборы впитают в себя часть тепла от жидкости.

Если вы не хотите возиться с ложками, то выбирайте простой и проверенный способ: помешивайте напиток ложкой, одновременно дуйте на него.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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