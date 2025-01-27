Почему нельзя разбавлять чай холодной водой? Многие об этом не знают

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Можно ли разбавлять чай холодной водой

Разбавление чая холодной водой может сказаться на вкусовых качествах напитка. Как правило, чай имеет сбалансированный вкус с нотками горечи, сладости и легкой кислинки. Разбавление холодной водой может изменить это соотношение и нарушить установленный природой баланс.

Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чай

Слишком много холодной воды может сделать чай слишком разбавленным, оставив его практически без вкуса. Кроме того, в сырой воде довольно часто содержатся бактерии, которые в большинстве случаев вредны для организма человека.

Как правильно охлаждать горячий чай

Чтобы горячий чай быстрее остыл, положите в чашку несколько металлических ложек и подождите несколько минут. За это время столовые приборы впитают в себя часть тепла от жидкости.

Если вы не хотите возиться с ложками, то выбирайте простой и проверенный способ: помешивайте напиток ложкой, одновременно дуйте на него.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

