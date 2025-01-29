Забудьте об аллергии: как вода помогает справляться с недугом

Вода — основа жизни, и её значение невозможно переоценить. Без еды человек может прожить недели, но без воды — всего несколько дней. Однако она полезна не только для выживания, но и для облегчения симптомов аллергии.
В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" аллерголог-иммунолог Ирина Манина объяснила, что обострения аллергии возникают при контакте организма с аллергенами, такими как пыль или пыльца растений весной. Вода помогает справляться с этими триггерами, если использовать её правильно.
Промывание носа и гигиена волос — ключевые шаги, которые помогут снизить воздействие аллергенов на организм. Эти простые привычки не только облегчат симптомы аллергии, но и сделают жизнь комфортнее.
Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
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