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Забудьте об аллергии: как вода помогает справляться с недугом

1:37
Еда

Вода — основа жизни, и её значение невозможно переоценить. Без еды человек может прожить недели, но без воды — всего несколько дней. Однако она полезна не только для выживания, но и для облегчения симптомов аллергии.

вода
Фото: freepik.com by dekazigzag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
вода

Как вода помогает при аллергии

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" аллерголог-иммунолог Ирина Манина объяснила, что обострения аллергии возникают при контакте организма с аллергенами, такими как пыль или пыльца растений весной. Вода помогает справляться с этими триггерами, если использовать её правильно.

Простые правила для облегчения симптомов

  1. Соблюдайте питьевой режим. Увлажнённый организм лучше справляется с выведением аллергенов.
  2. Регулярно принимайте душ. Это поможет удалить аллергены, осевшие на кожу и волосы.
  3. Делайте влажную уборку. Пыль в доме — частый провокатор аллергических реакций.
  4. Ухаживайте за волосами. Специалист отметила, что аллергены часто оседают на длинных волосах и челке, что может вызывать конъюнктивит. Поэтому важно регулярно мыть волосы, особенно после прогулок на улице.
  5. Снимайте верхнюю одежду. Не заносите аллергены в дом, особенно в период цветения растений.

Почему это важно

Промывание носа и гигиена волос — ключевые шаги, которые помогут снизить воздействие аллергенов на организм. Эти простые привычки не только облегчат симптомы аллергии, но и сделают жизнь комфортнее.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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