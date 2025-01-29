Забудьте о лекарствах: этот сок поможет вашему сердцу лучше любой таблетки

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Свёкла — полезный овощ, знакомый каждому. Но её сок — настоящая находка для метеозависимых людей и тех, кто хочет нормализовать давление. Об этом рассказал нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Свекольный сок

Польза свекольного сока для сердца

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" эксперт подчеркнул, что свекольный сок помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное употребление напитка снижает риск инфарктов и инсультов, укрепляя сердечно-сосудистую систему.

Как свекольный сок защищает организм

Флавоноиды. Эти вещества, содержащиеся в свёкле, снижают уровень "плохого" холестерина, который является одной из главных причин сердечно-сосудистых проблем.

Нормализация давления. Напиток особенно полезен для метеозависимых людей, помогая справляться с перепадами атмосферного давления.

Рекомендации специалиста

По словам доктора Мирошникова, для получения максимальной пользы достаточно выпивать 250 мл свекольного сока ежедневно. Регулярное употребление напитка не только улучшает общее состояние организма, но и снижает риск серьёзных заболеваний.

Уточнения

Инсу́льт — острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.



