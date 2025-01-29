Что заморозить зимой, чтобы облегчить себе готовку летом

Зима дарит возможность проводить больше времени на кухне и готовиться к тёплому сезону. В холодную или дождливую погоду можно позаботиться о запасах продуктов, на которые летом времени часто не хватает. Какие продукты можно замораживать, чтобы использовать их весной и летом?
Заморозка может немного снижать содержание витаминов, но эта потеря незначительна. Например, шпинат теряет больше витамина С при хранении в холодильнике, чем в морозильной камере. К тому же некоторые фитонутриенты становятся более усвояемыми после замораживания.
Каждая замороженная заготовка найдёт своё место на кухне: от супов и гарниров до десертов и выпечки. Зима — это время позаботиться о запасах и разнообразить меню в будущем!
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье.
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