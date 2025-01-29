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Что заморозить зимой, чтобы облегчить себе готовку летом

2:12
Еда

Зима дарит возможность проводить больше времени на кухне и готовиться к тёплому сезону. В холодную или дождливую погоду можно позаботиться о запасах продуктов, на которые летом времени часто не хватает. Какие продукты можно замораживать, чтобы использовать их весной и летом?

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Фрукты для заморозки

  • Хурма и бананы. Замораживайте их целиком — так они сохранят вкус и структуру. Подмороженные, они идеально подойдут для перекуса или десерта.
  • Лимоны. Замороженные дольки пригодятся для горячего чая зимой или освежающего лимонада весной.

Овощи: как подготовить

  1. Мелкие овощи. Брокколи и брюссельскую капусту можно замораживать целиком.
  2. Крупные овощи. Морковь, свёклу и тыкву лучше нарезать кубиками или натереть на тёрке. Важно слегка отжать натёртые овощи перед заморозкой — это облегчит их использование для супов и гарниров.
  3. Зелень. Нарежьте зелень, выращенную на подоконнике, и сформируйте порционные кубики. Это удобно для супов, рагу и соусов.

Что ещё можно заморозить

  1. Капуста. Несмотря на то, что она теряет хрустящую текстуру, замороженная капуста отлично подходит для тушения и начинки пирогов.
  2. Бульоны. Разлейте их в порционные контейнеры и заморозьте. Это сэкономит время при приготовлении первых блюд.
  3. Тесто. Холодное хранение не портит тесто, делая его идеальным для выпечки.

Влияние заморозки на пользу продуктов

Заморозка может немного снижать содержание витаминов, но эта потеря незначительна. Например, шпинат теряет больше витамина С при хранении в холодильнике, чем в морозильной камере. К тому же некоторые фитонутриенты становятся более усвояемыми после замораживания.

Каждая замороженная заготовка найдёт своё место на кухне: от супов и гарниров до десертов и выпечки. Зима — это время позаботиться о запасах и разнообразить меню в будущем!

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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