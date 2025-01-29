Простой пирог с фаршем, который вы будете готовить снова и снова

Когда привычные рецепты, такие как пельмени, чебуреки или беляши, уже поднадоели, самое время обратить внимание на что-то новое. Попробуйте приготовить итальянский пирог с фаршем и баклажанами — простое, но необычное блюдо, которое точно станет любимым на вашем столе.
Пирог подаётся горячим, а перед подачей его можно украсить свежей зеленью. Это блюдо идеально подходит для уютного семейного ужина или даже для встречи гостей.
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
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