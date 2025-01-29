Простой пирог с фаршем, который вы будете готовить снова и снова

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда привычные рецепты, такие как пельмени, чебуреки или беляши, уже поднадоели, самое время обратить внимание на что-то новое. Попробуйте приготовить итальянский пирог с фаршем и баклажанами — простое, но необычное блюдо, которое точно станет любимым на вашем столе.

Фото: freepik слоёный пирог

Ингредиенты для пирога

Для приготовления вам понадобятся:

1 упаковка слоёного дрожжевого теста;

250 г солёного творожного сыра;

500 г мясного фарша;

1 помидор;

2 баклажана;

3 луковицы-шалот;

1 пучок зелени;

1 веточка свежего тимьяна;

1 веточка свежего майорана.

Пошаговый рецепт

Подготовьте основу. Слоёное тесто равномерно распределите по форме для выпекания. Сверху нанесите тонкий слой творожного сыра. Приготовьте начинку. Обжарьте фарш с мелко нарезанным луком и специями. Баклажаны нарежьте кольцами. Соберите пирог. Выложите баклажаны на тесто, добавьте слой обжаренного фарша, а затем кружочки помидоров. Повторите все слои дважды. Запекайте. Посыпьте блюдо специями и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 45 минут.

Как подавать

Пирог подаётся горячим, а перед подачей его можно украсить свежей зеленью. Это блюдо идеально подходит для уютного семейного ужина или даже для встречи гостей.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.



