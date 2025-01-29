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Простой пирог с фаршем, который вы будете готовить снова и снова

1:31
Еда

Когда привычные рецепты, такие как пельмени, чебуреки или беляши, уже поднадоели, самое время обратить внимание на что-то новое. Попробуйте приготовить итальянский пирог с фаршем и баклажанами — простое, но необычное блюдо, которое точно станет любимым на вашем столе.

слоёный пирог
Фото: freepik
слоёный пирог

Ингредиенты для пирога

Для приготовления вам понадобятся:

  • 1 упаковка слоёного дрожжевого теста;
  • 250 г солёного творожного сыра;
  • 500 г мясного фарша;
  • 1 помидор;
  • 2 баклажана;
  • 3 луковицы-шалот;
  • 1 пучок зелени;
  • 1 веточка свежего тимьяна;
  • 1 веточка свежего майорана.

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте основу. Слоёное тесто равномерно распределите по форме для выпекания. Сверху нанесите тонкий слой творожного сыра.
  2. Приготовьте начинку. Обжарьте фарш с мелко нарезанным луком и специями. Баклажаны нарежьте кольцами.
  3. Соберите пирог. Выложите баклажаны на тесто, добавьте слой обжаренного фарша, а затем кружочки помидоров. Повторите все слои дважды.
  4. Запекайте. Посыпьте блюдо специями и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 45 минут.

Как подавать

Пирог подаётся горячим, а перед подачей его можно украсить свежей зеленью. Это блюдо идеально подходит для уютного семейного ужина или даже для встречи гостей.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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