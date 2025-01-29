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Картошка из микроволновки, которая порадует даже гурмана

1:43
Еда

Картошка — это универсальный гарнир, который легко приготовить даже в микроволновке. Такой способ подходит для дома, офиса или дачи, где нет плиты. Главное — учесть несколько простых нюансов, чтобы блюдо получилось идеальным.

Запечённый картофель
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запечённый картофель

Подготовка картошки

  1. Выберите правильные корнеплоды. Они должны быть свежими, среднего размера. Крупные клубни лучше разрезать на части, чтобы сократить время готовки.
  2. Тщательно промойте картофель. Под проточной водой удалите грязь и остатки химикатов. Кожуру лучше оставить — она богата полезными веществами.
  3. Проколите картофелины. Используйте вилку, чтобы сделать проколы в нескольких местах. Это предотвратит накопление давления внутри.

Готовка в микроволновке

  1. Поместите картошку в миску, подходящую для микроволновой печи. Накройте её крышкой, пищевой плёнкой или используйте рукав для запекания, оставив небольшие отверстия для выхода пара.
  2. Установите максимальную мощность и готовьте 5-10 минут, в зависимости от размера картофелин. Каждые 2-3 минуты проверяйте готовность ножом или вилкой.
  3. После завершения приготовления оставьте картошку в микроволновке на пару минут, чтобы она дошла до идеальной консистенции.

Как подавать

Горячую картошку можно подавать с солью, сливочным маслом или вашими любимыми специями. Для украшения используйте свежую зелень, например укроп или петрушку, которую легко вырастить на подоконнике. Этот простой способ приготовления подарит вам вкусное блюдо с минимальными усилиями!

Уточнения

Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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