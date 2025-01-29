Мука для идеальных блинов: разбираем мифы и советы специалистов

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы первый и все последующие блины получались идеально, важно ответственно подойти к выбору ингредиентов. Одним из ключевых компонентов является мука. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Почему важен выбор муки

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" эксперт отметила, что наибольшую пользу принесёт мука второго сорта. Этот вид муки содержит больше витаминов и микроэлементов благодаря своей натуральности.

Мука высшего сорта, напротив, мало полезна. Её производят из той части зерна, которая содержит максимум крахмала и минимум питательных веществ. В процессе производства удаляются оболочка и зародыш зерна — те части, где находятся витамины и микроэлементы.

Чем лучше мука второго сорта

По словам Раевой, мука второго сорта изготавливается из цельного зерна, что сохраняет все полезные вещества:

витамины группы B;

железо;

клетчатку.

При желании можно смешивать муку второго сорта с первым. Это поможет получить более мягкий вкус и сохранить пользу. Такой подход сделает ваши блины не только вкусными, но и питательными.

Советы для идеальных блинов

Выбирайте правильную муку. Второй сорт — лучший выбор для пользы и текстуры.

Смешивайте сорта. Экспериментируйте, чтобы найти идеальный баланс вкуса.

Не забывайте про свежесть муки. Просроченные продукты могут испортить вкус и структуру блинов.

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.



