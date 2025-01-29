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Добавьте куркуму в томатный сок — и вы забудете о простудах

1:37
Еда

Томатный сок заслуженно считается одним из самых полезных напитков. Его популярность достигает пика на высоте 10 000 метров: во время перелётов пассажиры заказывают этот напиток чаще других. Но и на земле томатный сок остаётся любимцем многих. Диетолог Марина Макиша рассказала о его уникальных свойствах.

Томатный сок
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures-14, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томатный сок

Польза томатного сока для здоровья

В одном стакане томатного сока содержится около 30% суточной нормы витамина С, что делает его особенно полезным во время простуды. Но этим его польза не ограничивается.

Томатный сок богат:

  • Ликопином — мощным антиоксидантом, который помогает в профилактике онкологических заболеваний.
  • Пектином — веществом, способствующим борьбе с атеросклерозом.
  • Калием — минералом, снижающим артериальное давление и поддерживающим работу сердца.

Поддержка печени и улучшение вкуса

Диетолог также отметила, что томатный сок полезен для здоровья печени. Чтобы извлечь максимум пользы, рекомендуется употреблять его регулярно — по стакану в день. Для усиления вкуса и дополнительной пользы можно добавить в напиток щепотку куркумы или перца. Эти специи не только обогатят вкус, но и улучшат пищеварение.

Полезный совет

Не забывайте выбирать качественный сок без добавления соли и сахара. Натуральный томатный сок станет отличным дополнением к вашему ежедневному рациону и поможет поддерживать здоровье круглый год.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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