Добавьте куркуму в томатный сок — и вы забудете о простудах

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Томатный сок заслуженно считается одним из самых полезных напитков. Его популярность достигает пика на высоте 10 000 метров: во время перелётов пассажиры заказывают этот напиток чаще других. Но и на земле томатный сок остаётся любимцем многих. Диетолог Марина Макиша рассказала о его уникальных свойствах.

Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures-14, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томатный сок

Польза томатного сока для здоровья

В одном стакане томатного сока содержится около 30% суточной нормы витамина С, что делает его особенно полезным во время простуды. Но этим его польза не ограничивается.

Томатный сок богат:

Ликопином — мощным антиоксидантом, который помогает в профилактике онкологических заболеваний.

Пектином — веществом, способствующим борьбе с атеросклерозом.

Калием — минералом, снижающим артериальное давление и поддерживающим работу сердца.

Поддержка печени и улучшение вкуса

Диетолог также отметила, что томатный сок полезен для здоровья печени. Чтобы извлечь максимум пользы, рекомендуется употреблять его регулярно — по стакану в день. Для усиления вкуса и дополнительной пользы можно добавить в напиток щепотку куркумы или перца. Эти специи не только обогатят вкус, но и улучшат пищеварение.

Полезный совет

Не забывайте выбирать качественный сок без добавления соли и сахара. Натуральный томатный сок станет отличным дополнением к вашему ежедневному рациону и поможет поддерживать здоровье круглый год.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.



