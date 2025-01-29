Добавьте куркуму в томатный сок — и вы забудете о простудах

Томатный сок заслуженно считается одним из самых полезных напитков. Его популярность достигает пика на высоте 10 000 метров: во время перелётов пассажиры заказывают этот напиток чаще других. Но и на земле томатный сок остаётся любимцем многих. Диетолог Марина Макиша рассказала о его уникальных свойствах.
В одном стакане томатного сока содержится около 30% суточной нормы витамина С, что делает его особенно полезным во время простуды. Но этим его польза не ограничивается.
Диетолог также отметила, что томатный сок полезен для здоровья печени. Чтобы извлечь максимум пользы, рекомендуется употреблять его регулярно — по стакану в день. Для усиления вкуса и дополнительной пользы можно добавить в напиток щепотку куркумы или перца. Эти специи не только обогатят вкус, но и улучшат пищеварение.
Не забывайте выбирать качественный сок без добавления соли и сахара. Натуральный томатный сок станет отличным дополнением к вашему ежедневному рациону и поможет поддерживать здоровье круглый год.
А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.
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