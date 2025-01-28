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Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь

1:42
Еда

Майонез, кетчуп, горчица, хрен — каждый из этих соусов занимает почетное место на нашем столе. Но какой из них действительно приносит пользу организму? Эксперты программы "О самом главном" на канале "Россия 1" сделали выбор: безоговорочный лидер — хрен.

Майонез в магазине
Фото: commons.wikimedia.org by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Майонез в магазине

Хрен — натуральный антибиотик

Специалисты уверяют, что хрен и блюда на его основе способны продлевать жизнь. Это связано с тем, что растение богато веществами, укрепляющими иммунитет и борющимися с бактериями. Хрен действует как природный антибиотик, подавляя рост вредных микроорганизмов.

Помощь при болезнях суставов

Хрен содержит флавоноиды — вещества, которые уменьшают воспаления. Они особенно полезны для людей, чьи суставы болезненно реагируют на изменения погоды. Конечно, продукт не заменит лекарств, но поможет снять часть воспаления. Более того, из хрена можно делать компрессы, которые также облегчают состояние.

Польза для сердца

В составе хрена есть эфирные масла и синергин — соединение, которое поддерживает работу сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление хрена помогает снижать риск инфарктов и инсультов, что делает его ценным продуктом для профилактики.

Домашний или магазинный

Самый полезный хрен — домашний. Но и покупной вариант можно употреблять, если внимательно читать этикетку. В составе хрен должен стоять на первом месте, а сахар — на последнем. Это гарантирует натуральность и максимальную пользу продукта.

Уточнения

Хрен обыкнове́нный — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae). Популярное культурное растение; листья и корни используются в кулинарии и медицине.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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