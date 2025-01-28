Дети в восторге, а вы отдыхаете: тесто для пиццы своими руками

Представьте: тонкое, ароматное и эластичное тесто для пиццы, которое легко приготовить прямо у себя на кухне. Это занятие станет настоящим праздником для всей семьи: дети с радостью помогут замесить тесто и выбрать любимую начинку, а взрослые оценят простоту и скорость рецепта. Совместное приготовление пиццы — это не только вкусно, но и весело!
После того как тесто увеличилось в объёме, его можно использовать для основы вашей любимой пиццы. Толщина, форма и начинка зависят только от вашей фантазии. Ароматное, тонкое и мягкое тесто — это идеальная база для любого рецепта!
Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой.
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