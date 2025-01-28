Дети в восторге, а вы отдыхаете: тесто для пиццы своими руками

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте: тонкое, ароматное и эластичное тесто для пиццы, которое легко приготовить прямо у себя на кухне. Это занятие станет настоящим праздником для всей семьи: дети с радостью помогут замесить тесто и выбрать любимую начинку, а взрослые оценят простоту и скорость рецепта. Совместное приготовление пиццы — это не только вкусно, но и весело!

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пицца

Что понадобится для теста

Чтобы создать идеальное тесто, вам потребуется:

Мука — 250 г

Тёплая вода — 120 мл

Свежие дрожжи — 20 г

Соль — 1 ч. л.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Щепотка ароматных трав (по вкусу)

Пошаговый рецепт

Подготовьте дрожжи. В глубокой миске растворите дрожжи в тёплой воде и оставьте на 5–10 минут, пока сверху не появится пена. Смешайте сухие ингредиенты. В другой миске соедините муку и соль. Сделайте углубление в центре этой смеси. Замешивание теста. Влейте растворённые дрожжи и оливковое масло в углубление. Постепенно замешивайте тесто, пока оно не станет собираться в комок. Замес на поверхности. Переложите тесто на присыпанный мукой стол и месите его 10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Оставьте тесто «отдохнуть». Поместите его в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1–2 часа, пока тесто не увеличится вдвое.

Готовьтесь к пицце

После того как тесто увеличилось в объёме, его можно использовать для основы вашей любимой пиццы. Толщина, форма и начинка зависят только от вашей фантазии. Ароматное, тонкое и мягкое тесто — это идеальная база для любого рецепта!

Уточнения

Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой.



