Почему фасоль должна стать основным продуктом в вашем рационе при низкой активности

Ожирение бывает разным, и соответственно, подходы к его лечению также должны варьироваться. При саркопеническом ожирении, когда мышечная масса заменяется жировой из-за недостатка физической активности, важно скорректировать свою диету.
Спортивный диетолог Андрей Золотарев в программе "О самом главном" на канале "Россия 1" советует делать акцент на продуктах с высоким содержанием белка, который является основным строительным элементом для мышц и всего организма.
Богатыми источниками белка являются морепродукты, молочные продукты, яйца, бобовые, включая фасоль, а также курица и индейка. Поэтому при первых признаках саркопенического ожирения стоит пересмотреть свой рацион. Рекомендуемая норма потребления белка составляет от 150 до 200 граммов в день.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.