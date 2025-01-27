Почему фасоль должна стать основным продуктом в вашем рационе при низкой активности

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Ожирение бывает разным, и соответственно, подходы к его лечению также должны варьироваться. При саркопеническом ожирении, когда мышечная масса заменяется жировой из-за недостатка физической активности, важно скорректировать свою диету.

Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Красная фасоль

Спортивный диетолог Андрей Золотарев в программе "О самом главном" на канале "Россия 1" советует делать акцент на продуктах с высоким содержанием белка, который является основным строительным элементом для мышц и всего организма.

Богатыми источниками белка являются морепродукты, молочные продукты, яйца, бобовые, включая фасоль, а также курица и индейка. Поэтому при первых признаках саркопенического ожирения стоит пересмотреть свой рацион. Рекомендуемая норма потребления белка составляет от 150 до 200 граммов в день.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

