Как правильно употреблять яйца для пользы здоровья и фигуры?

3:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Ранее яйца нередко воспринимались как потенциальная угроза из-за высокого содержания холестерина, однако сегодня взгляды на них кардинально изменились. Они даже рекомендуются в определённых дозах для снижения веса. На протяжении последних десятилетий подход к потреблению яиц претерпел множество изменений. Итак, что говорят факты о питательных свойствах яиц?

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Коричневые яйца

Яйца и их питательная ценность

Одно среднее яйцо – это источник высококачественного белка, содержащего все необходимые незаменимые аминокислоты. В то же время оно также содержит холестерин, который долгое время считался вредным. Кроме того, яйца богаты жирами, практически всеми витаминами (некоторые из которых присутствуют в значительных количествах) и рядом минералов.

Данные, полученные в ходе Национального исследования здоровья и питания в США, показали, что люди, употребляющие яйца, получают больше большинства необходимых питательных веществ (за исключением витамина B6 и клетчатки), по сравнению с теми, кто их не ест. Кроме того, интересным является тот факт, что уровень холестерина был ниже у тех, кто часто добавляет яйца в рацион.

Недавние исследования указывают на то, что яйца могут способствовать не только ощущению сытости и контролю за весом, но и оказывать положительное влияние на здоровье глаз.

Если вы стремитесь сбросить лишний вес, стоит включать 1–2 яйца в свой ежедневный рацион. Яйца, которые ранее воспринимались как источник холестерина, теперь считаются важным элементом для здорового похудения. Исследования, проведенные британским диетологом Кэрри Ракстон, подтвердили, что здоровые люди могут употреблять от 1 до 2 яиц в день. Если у вас есть избыточный вес, это количество может оказать благоприятное воздействие на ваши усилия по снижению веса.

Как это объяснить?

Высокое содержание белка в яйцах способствует более продолжительному ощущению сытости, что помогает снизить общее потребление калорий в течение дня, особенно если на завтрак употребляется до двух яиц. Исследования показывают, что два яйца на завтрак в рамках диеты с ограничением калорий действительно могут способствовать снижению веса. Эксперты провели 8-недельное исследование среди людей с избыточным весом или ожирением.

Участники, которые включали в свой рацион по два яйца ежедневно не менее пяти дней в неделю, достигли значительных результатов: они снизили вес, улучшили индекс массы тела и уменьшили количество жировых отложений. В отличие от них, группа, которая придерживалась дефицита калорий, но вместо яиц завтракала бубликами с аналогичной калорийностью, не показала таких же положительных результатов.

Кому стоит увеличить потребление яиц?

Яйца являются отличным источником питательных веществ и особенно рекомендуются детям, подросткам и пожилым людям. К категории пожилых относятся лица в возрасте 50 лет и старше, поскольку в этот период начинается постепенная потеря мышечной массы, что повышает риск развития саркопении. Однако эта проблема может возникнуть и раньше, например, из-за заболеваний, недостатка физической активности или несбалансированного питания.

Для борьбы с саркопенией яйца могут стать полезным помощником. Высококачественные белки, содержащиеся в яйцах, способны замедлить деградацию скелетных мышц, а яичный желток предлагает ряд антиоксидантных веществ, которые способствуют поддержанию здоровья глаз.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.



Саркопения — возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы.

