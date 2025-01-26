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Секрет быстрого и вкусного пирога с капустой

1:22
Еда

Пирог с капустой — это угощение, которое идеально подходит для завтрака, обеда или ужина, а также станет отличным дополнением к чаю для гостей. Блюдо получается очень сытным и вкусным, при этом все ингредиенты легко доступны. Поделимся с вами простым рецептом.

Пирог с капустой
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пирог с капустой

Вам не потребуется заморачиваться с приготовлением теста — просто купите слоёное бездрожжевое в магазине и позаботьтесь о его разморозке в холодильнике заранее.

Для начинки вам понадобятся капуста, морковь и различные специи: сушёный чеснок, свежемолотый перец, кориандр и паприка.

Способ приготовления: 

Нашинкуйте капусту и натрите морковь на терке, после чего сразу отправляйте их в сотейник. Обжаривайте морковь в течение пяти минут. Затем добавьте к ней подготовленную капусту и специи. Продолжайте готовить, пока капуста не станет золотистой и аппетитной.

Теперь раскатайте две пластины слоеного теста. Первую уложите на дно формы для запекания, сверху разместите начинку, а затем накройте второй пластиной теста. Хорошо прижмите края. Смажьте пирог молоком и поместите в духовку, разогретую до 180°C. Через 40 минут ваше блюдо будет готово к подаче.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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