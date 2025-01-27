Секрет варки свеклы за 15 минут: делаем это на плите, а не в микроволновке

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление свеклы традиционным способом занимает много времени, и при этом по дому распространяется не самый приятный запах. Однако есть простой способ ускорить этот процесс, сократив время варки до 15 минут.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вареная свекла

Для начала тщательно вымойте свеклу, удаляя верхний слой кожицы с помощью губки. Старайтесь не повреждать кожицу, чтобы сохранить сок внутри. Хвостик можно не обрезать.

При выборе свеклы в магазине отдавайте предпочтение плодам среднего размера. Они не только быстрее готовятся, но и обладают более насыщенным вкусом.

Процесс быстрого приготовления свеклы:

Поместите свеклу в кипящую воду.

Варите на сильном огне без крышки.

Через 2 минуты после закипания добавьте в воду хлебную корочку. Это поможет предотвратить распространение свекольного запаха.

Варите на сильном огне еще 15 минут, затем снимите кастрюлю с плиты.

Вылейте горячую воду и залейте свеклу ледяной водой на 15 минут.

После этого можно легко очистить свеклу от кожицы привычным способом.

Благодаря резкому перепаду температур жар проникает внутрь свеклы, что позволяет ей полностью приготовиться без длительной варки.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

