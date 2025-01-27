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Зачем покупать в магазине, если можно сделать самим: шоколадная паста своими руками

Еда

Шоколадная паста — это изысканное лакомство, которое может стать прекрасным завершением обеда или оригинальным началом дня, если намазать её на свежий хлеб или тосты. Даже ребёнок справится с её приготовлением, ведь рецепт совсем не сложный!

Шоколадная паста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадная паста

Для создания этого вкусного десерта вам понадобятся:

  • 80 мл молока;
  • 40 г сахарной пудры;
  • немного ванилина;
  • 120 мл растительного масла;
  • 20 г орехов (по желанию);
  • 1,5 ст. ложки какао;
  • 1,5 ст. ложки сухого молока.

Приготовление

  1. Возьмите небольшую глубокую ёмкость и налейте в неё молоко комнатной температуры.
  2. В отдельной посуде смешайте сахарную пудру и ванилин, затем добавьте сухую смесь в молоко.
  3. Постепенно вливайте растительное масло, постоянно помешивая.
  4. Теперь возьмите погружной блендер и взбейте молочную смесь до состояния густой консистенции.
  5. Добавьте какао и сухое молоко, затем снова взбейте блендером до однородности.
  6. По желанию можно добавить измельчённые орехи для дополнительного вкуса.

Некоторые кулинары используют шоколадную пасту для декора тортов и других десертов, но её также можно подавать просто к чаю.

Уточнения

Шоколадная паста — сладость, изготовляемая из шоколада и масла, почти всегда с добавлением молотых орехов, имеющая густую, однородную консистенцию.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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