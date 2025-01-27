Зачем покупать в магазине, если можно сделать самим: шоколадная паста своими руками

Your browser does not support the audio element. Еда

Шоколадная паста — это изысканное лакомство, которое может стать прекрасным завершением обеда или оригинальным началом дня, если намазать её на свежий хлеб или тосты. Даже ребёнок справится с её приготовлением, ведь рецепт совсем не сложный!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шоколадная паста

Для создания этого вкусного десерта вам понадобятся:

80 мл молока;

40 г сахарной пудры;

немного ванилина;

120 мл растительного масла;

20 г орехов (по желанию);

1,5 ст. ложки какао;

1,5 ст. ложки сухого молока.

Приготовление

Возьмите небольшую глубокую ёмкость и налейте в неё молоко комнатной температуры. В отдельной посуде смешайте сахарную пудру и ванилин, затем добавьте сухую смесь в молоко. Постепенно вливайте растительное масло, постоянно помешивая. Теперь возьмите погружной блендер и взбейте молочную смесь до состояния густой консистенции. Добавьте какао и сухое молоко, затем снова взбейте блендером до однородности. По желанию можно добавить измельчённые орехи для дополнительного вкуса.

Некоторые кулинары используют шоколадную пасту для декора тортов и других десертов, но её также можно подавать просто к чаю.

Уточнения

Шоколадная паста — сладость, изготовляемая из шоколада и масла, почти всегда с добавлением молотых орехов, имеющая густую, однородную консистенцию.

