Зачем покупать в магазине, если можно сделать самим: шоколадная паста своими руками

Шоколадная паста — это изысканное лакомство, которое может стать прекрасным завершением обеда или оригинальным началом дня, если намазать её на свежий хлеб или тосты. Даже ребёнок справится с её приготовлением, ведь рецепт совсем не сложный!
Для создания этого вкусного десерта вам понадобятся:
Приготовление
Некоторые кулинары используют шоколадную пасту для декора тортов и других десертов, но её также можно подавать просто к чаю.
Шоколадная паста — сладость, изготовляемая из шоколада и масла, почти всегда с добавлением молотых орехов, имеющая густую, однородную консистенцию.
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