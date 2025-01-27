Сметанно-томатная подлива — этот насыщенный вкус точно перенесёт вас в детство

Этот томатно-сливочный соус возвращает многих в детство, даря незабываемые вкусовые ощущения. Порадуйте своих близких, приготовив эту ароматную томатную подливу! Она прекрасно сочетается с котлетами, голубцами, тефтелями поджаркой и любыми другими блюдами или мяса и фарша, а также с любым гарниром — картофельным пюре, гречкой, рисом или макаронами.
Ингредиенты:
Приготовление:
Готово! Подавайте, например, с картофельным пюре и котлетами, украсив свежей зеленью для дополнительного аромата.
Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
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