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Сметанно-томатная подлива — этот насыщенный вкус точно перенесёт вас в детство

1:35
Еда

Этот томатно-сливочный соус возвращает многих в детство, даря незабываемые вкусовые ощущения. Порадуйте своих близких, приготовив эту ароматную томатную подливу! Она прекрасно сочетается с котлетами, голубцами, тефтелями поджаркой и любыми другими блюдами или мяса и фарша, а также с любым гарниром — картофельным пюре, гречкой, рисом или макаронами.

Голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Голубцы

Ингредиенты:

  • 1 морковь
  • 1 репчатый лук
  • 2,5 ст. л. сметаны
  • 1,5 ст. л. томатной пасты
  • 200 мл мясного бульона
  • 1,5 ст. л. муки
  • 3 ст. л. растительного масла
  • Соль и перец по вкусу
  • 1-2 лавровых листа

Приготовление:

  1. Морковь тщательно вымыть, очистить и натереть на мелкой терке. Лук очистить и мелко нарезать.
  2. Обжарить лук на сковороде в течение 3 минут, затем добавить морковь и тушить еще 10 минут.
  3. Влить мясной бульон и томатную пасту, хорошо перемешать. Через несколько минут добавить сметану, лавровые листья, соль и перец.
  4. Тушить смесь до полной мягкости овощей. Затем всыпать муку и готовить еще 2-3 минуты, постоянно помешивая, чтобы подлива загустела.

Готово! Подавайте, например, с картофельным пюре и котлетами, украсив свежей зеленью для дополнительного аромата.

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда. 

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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