Сметанно-томатная подлива — этот насыщенный вкус точно перенесёт вас в детство

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот томатно-сливочный соус возвращает многих в детство, даря незабываемые вкусовые ощущения. Порадуйте своих близких, приготовив эту ароматную томатную подливу! Она прекрасно сочетается с котлетами, голубцами, тефтелями поджаркой и любыми другими блюдами или мяса и фарша, а также с любым гарниром — картофельным пюре, гречкой, рисом или макаронами.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Голубцы

Ингредиенты:

1 морковь

1 репчатый лук

2,5 ст. л. сметаны

1,5 ст. л. томатной пасты

200 мл мясного бульона

1,5 ст. л. муки

3 ст. л. растительного масла

Соль и перец по вкусу

1-2 лавровых листа

Приготовление:

Морковь тщательно вымыть, очистить и натереть на мелкой терке. Лук очистить и мелко нарезать. Обжарить лук на сковороде в течение 3 минут, затем добавить морковь и тушить еще 10 минут. Влить мясной бульон и томатную пасту, хорошо перемешать. Через несколько минут добавить сметану, лавровые листья, соль и перец. Тушить смесь до полной мягкости овощей. Затем всыпать муку и готовить еще 2-3 минуты, постоянно помешивая, чтобы подлива загустела.

Готово! Подавайте, например, с картофельным пюре и котлетами, украсив свежей зеленью для дополнительного аромата.

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.



Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

