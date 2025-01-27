Шикарный гороховый суп с копчёными рёбрами: согреет и насытит в зимний день

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Гороховый суп — это не только вкусное, но и очень сытное блюдо, которое согреет вас в холодный день и надолго утолит голод. А если добавить в него копчёные рёбра, то получится настоящий кулинарный шедевр, который станет украшением любого стола.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ суп

Ингредиенты:

Сухой горох — 150 г

Копченые ребра — 400 г

Картофель — 3 шт.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Зелень для подачи

Приготовление:

Горох тщательно промойте и замочите в холодной воде на 2 часа (лучше на ночь). Это сделает его мягче и ускорит приготовление. Копченые ребра положите в кастрюлю, залейте водой и варите на медленном огне около часа, чтобы мясо стало мягким и ароматным. Слейте воду с гороха, промойте его еще раз и добавьте в бульон. Варите до мягкости гороха, периодически проверяя его готовность. Картофель нарежьте кубиками, лук — полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте картофель на растительном масле до золотистой корочки, затем добавьте лук и морковь. Жарьте еще 2-3 минуты, помешивая. Когда горох станет мягким, слейте часть бульона в отдельную емкость, а горох и мясо достаньте из кастрюли. Половину гороха измельчите блендером до состояния пюре. Мясо отделите от костей и нарежьте небольшими кусочками. Верните пюре из гороха и мясо в кастрюлю с бульоном, добавьте обжаренные овощи. При необходимости долейте бульон до нужной консистенции. Варите суп до готовности овощей, около 10-15 минут. Снимите суп с огня и дайте ему настояться под крышкой 10-15 минут, чтобы вкусы и ароматы хорошо соединились.

Перед подачей украсьте суп свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Гороховый суп — суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох.

