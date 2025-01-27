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Шикарный гороховый суп с копчёными рёбрами: согреет и насытит в зимний день

2:06
Еда

Гороховый суп — это не только вкусное, но и очень сытное блюдо, которое согреет вас в холодный день и надолго утолит голод. А если добавить в него копчёные рёбра, то получится настоящий кулинарный шедевр, который станет украшением любого стола.

суп
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
суп

Ингредиенты:

  • Сухой горох — 150 г
  • Копченые ребра — 400 г
  • Картофель — 3 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень для подачи

Приготовление:

  1. Горох тщательно промойте и замочите в холодной воде на 2 часа (лучше на ночь). Это сделает его мягче и ускорит приготовление.
  2. Копченые ребра положите в кастрюлю, залейте водой и варите на медленном огне около часа, чтобы мясо стало мягким и ароматным.
  3. Слейте воду с гороха, промойте его еще раз и добавьте в бульон. Варите до мягкости гороха, периодически проверяя его готовность.
  4. Картофель нарежьте кубиками, лук — полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте картофель на растительном масле до золотистой корочки, затем добавьте лук и морковь. Жарьте еще 2-3 минуты, помешивая.
  5. Когда горох станет мягким, слейте часть бульона в отдельную емкость, а горох и мясо достаньте из кастрюли.
  6. Половину гороха измельчите блендером до состояния пюре. Мясо отделите от костей и нарежьте небольшими кусочками.
  7. Верните пюре из гороха и мясо в кастрюлю с бульоном, добавьте обжаренные овощи. При необходимости долейте бульон до нужной консистенции. Варите суп до готовности овощей, около 10-15 минут.
  8. Снимите суп с огня и дайте ему настояться под крышкой 10-15 минут, чтобы вкусы и ароматы хорошо соединились.

Перед подачей украсьте суп свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Гороховый суп — суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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