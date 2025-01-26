Диетический рецепт: как сделать картофельное пюре без молока и масла

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление картофельного пюре может показаться сложным процессом, особенно если у вас нет молока или сливок. Но не стоит отчаиваться! Даже без этих ингредиентов можно приготовить вкусное и нежное пюре. Чешское издание Ireceptar. cz рассказало, как это сделать.

Фото: commons.wikimedia.org by Slastic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофельное пюре

Выбор картофеля. Для пюре лучше всего использовать картофель с высоким содержанием крахмала. Такой картофель имеет округлую форму, коричневую кожуру и светлую мякоть. Время варки. Чтобы картофель сварился равномерно, нарежьте его на кусочки примерно одинакового размера. После закипания воды варите картофель 15-20 минут. Проверьте готовность, проткнув кусок картофеля вилкой. Если вилка легко входит, но картофель еще немного жесткий, варите его еще несколько минут. Готовый картофель должен быть мягким, но не разваливаться. Замена молока. Если у вас нет молока или сливок, не беда. Вместо них можно использовать воду, в которой варился картофель. Слейте воду в отдельную емкость и добавляйте ее в пюре небольшими порциями, регулируя густоту по своему вкусу. Замена масла. Вместо сливочного масла можно использовать растительные масла, такие как оливковое, рапсовое или кокосовое. Они придадут пюре приятный вкус и сделают его более полезным. Оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры, которые полезны для здоровья.

Секреты приготовления

Выбирайте картофель с высоким содержанием крахмала.

Нарезайте картофель на одинаковые кусочки для равномерного приготовления.

Варите картофель 15-20 минут, проверяя готовность вилкой.

Замените молоко водой, в которой варился картофель.

Используйте растительные масла вместо сливочного для более полезного и вкусного пюре.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.

