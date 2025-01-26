Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сохраните шины на долгие годы: простой лайфхак
Согласно новому исследованию, люди с СДВГ живут меньше
Домашняя эпиляция: как добиться идеальной кожи с помощью воска
Забота о здоровье огорода: как эффективно справляться с муравьями?
Где провести студенческие каникулы — базы отдыха Челябинской области
Жительница Алабамы прожила уже 61 день с почкой свиньи
Правда ли, что кондиционер утяжеляет волосы у корней и провоцирует жирность?
Ведущая борьбу с лишним весом Ида Галич показала, что ест на завтрак
Больше не лидер: китайские автопроизводители вытесняют Tesla с первых позиций

Диетический рецепт: как сделать картофельное пюре без молока и масла

2:04
Еда

Приготовление картофельного пюре может показаться сложным процессом, особенно если у вас нет молока или сливок. Но не стоит отчаиваться! Даже без этих ингредиентов можно приготовить вкусное и нежное пюре. Чешское издание Ireceptar. cz рассказало, как это сделать.

Картофельное пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Slastic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофельное пюре
  1. Выбор картофеля. Для пюре лучше всего использовать картофель с высоким содержанием крахмала. Такой картофель имеет округлую форму, коричневую кожуру и светлую мякоть.
  2. Время варки. Чтобы картофель сварился равномерно, нарежьте его на кусочки примерно одинакового размера. После закипания воды варите картофель 15-20 минут. Проверьте готовность, проткнув кусок картофеля вилкой. Если вилка легко входит, но картофель еще немного жесткий, варите его еще несколько минут. Готовый картофель должен быть мягким, но не разваливаться.
  3. Замена молока. Если у вас нет молока или сливок, не беда. Вместо них можно использовать воду, в которой варился картофель. Слейте воду в отдельную емкость и добавляйте ее в пюре небольшими порциями, регулируя густоту по своему вкусу.
  4. Замена масла. Вместо сливочного масла можно использовать растительные масла, такие как оливковое, рапсовое или кокосовое. Они придадут пюре приятный вкус и сделают его более полезным. Оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры, которые полезны для здоровья.

Секреты приготовления

  • Выбирайте картофель с высоким содержанием крахмала.
  • Нарезайте картофель на одинаковые кусочки для равномерного приготовления.
  • Варите картофель 15-20 минут, проверяя готовность вилкой.
  • Замените молоко водой, в которой варился картофель.
  • Используйте растительные масла вместо сливочного для более полезного и вкусного пюре.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
И океан станет питьевым — ученые разработали новый способ перевода морской воды в питьевую
Наука и техника
И океан станет питьевым — ученые разработали новый способ перевода морской воды в питьевую Аудио 
Секрет быстрого и вкусного пирога с капустой
Еда и рецепты
Секрет быстрого и вкусного пирога с капустой Аудио 
Три породы кошек, которые требуют особого внимания
Домашние животные
Три породы кошек, которые требуют особого внимания Аудио 
Популярное
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате

Основная угроза при использовании банкоматов связана с возможностью утечки конфиденциальной информации.

Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Два способа торможения на механике, которые спасут вашу жизнь на дороге
Два способа торможения на механике, которые спасут вашу жизнь на дороге
Последние материалы
Сохраните шины на долгие годы: простой лайфхак
Согласно новому исследованию, люди с СДВГ живут меньше
Домашняя эпиляция: как добиться идеальной кожи с помощью воска
Забота о здоровье огорода: как эффективно справляться с муравьями?
Где провести студенческие каникулы — базы отдыха Челябинской области
Жительница Алабамы прожила уже 61 день с почкой свиньи
Диетический рецепт: как сделать картофельное пюре без молока и масла
Правда ли, что кондиционер утяжеляет волосы у корней и провоцирует жирность?
Ведущая борьбу с лишним весом Ида Галич показала, что ест на завтрак
Больше не лидер: китайские автопроизводители вытесняют Tesla с первых позиций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.