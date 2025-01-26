Приготовьте эти полезные витаминные чаи, и простуда обойдёт вас стороной

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Чай с облепихой и малиной

Ингредиенты

Облепиха свежая или замороженная — 50 г. Малина свежая или замороженная — 50 г. Вода — 600 мл. Мед (по желанию).

Приготовление витаминного чая

1. Разомните ягоды вилкой до состояния пюре.

2. Залейте ягодное пюре горячей водой и оставьте настаиваться на 20-30 минут.

3. Процедите и добавьте мед по вкусу.

Фото: openverse.org by Rod Waddington, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чай с апельсинами

Облепиха богата витаминами A, E и C, а малина содержит антиоксиданты.

Чай с имбирем

Ингредиенты

Свежий корень имбиря — 2 см. Лимон — половинка. Мед — 1 ч. л. Вода — 300 мл.

Приготовление

1. Очистите и натрите на терке свежий имбирь.

2. Залейте имбирь горячей водой и настаивайте 10-15 минут.

3. Выжмите сок половины лимона и добавьте в настой.

4. По желанию подсластите медом.

Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, а лимон добавляет витамина C.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

