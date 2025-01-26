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Приготовьте эти полезные витаминные чаи, и простуда обойдёт вас стороной

1:11
Еда

Чай с облепихой и малиной

Ингредиенты

  1. Облепиха свежая или замороженная — 50 г.
  2. Малина свежая или замороженная — 50 г.
  3. Вода — 600 мл.
  4. Мед (по желанию).

Приготовление витаминного чая

1. Разомните ягоды вилкой до состояния пюре.
2. Залейте ягодное пюре горячей водой и оставьте настаиваться на 20-30 минут.
3. Процедите и добавьте мед по вкусу.

Чай с апельсинами
Фото: openverse.org by Rod Waddington, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чай с апельсинами

Облепиха богата витаминами A, E и C, а малина содержит антиоксиданты.

Чай с имбирем

Ингредиенты

  1. Свежий корень имбиря — 2 см.
  2. Лимон — половинка.
  3. Мед — 1 ч. л.
  4. Вода — 300 мл.

Приготовление

1. Очистите и натрите на терке свежий имбирь.
2. Залейте имбирь горячей водой и настаивайте 10-15 минут.
3. Выжмите сок половины лимона и добавьте в настой.
4. По желанию подсластите медом.

Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, а лимон добавляет витамина C.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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