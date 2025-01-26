Приготовьте эти полезные витаминные чаи, и простуда обойдёт вас стороной

1. Разомните ягоды вилкой до состояния пюре.
2. Залейте ягодное пюре горячей водой и оставьте настаиваться на 20-30 минут.
3. Процедите и добавьте мед по вкусу.
Облепиха богата витаминами A, E и C, а малина содержит антиоксиданты.
1. Очистите и натрите на терке свежий имбирь.
2. Залейте имбирь горячей водой и настаивайте 10-15 минут.
3. Выжмите сок половины лимона и добавьте в настой.
4. По желанию подсластите медом.
Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, а лимон добавляет витамина C.
Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.