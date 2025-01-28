Рассыпчатая гречка за 15 минут? Этот способ удивит вас

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Казалось бы, отварить крупу для гарнира — задача простая. Однако опытные хозяйки нашли способ, как сделать этот процесс еще проще и быстрее. Оказывается, гречку и даже рис можно приготовить в микроволновке!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гречневая каша

Как сварить гречку в микроволновке

На приготовление у вас уйдет всего 15 минут.

Вот что нужно сделать:

Насыпьте стакан гречки в посуду, подходящую для использования в микроволновке. Залейте крупу кипятком в пропорции 1:2 (на стакан крупы — два стакана воды). Добавьте соль и накройте посуду крышкой или тарелкой. Поставьте гречку в микроволновку и включите её на полную мощность на 3 минуты. Оставьте крупу "отдохнуть" прямо в микроволновке на 5 минут. Затем снова включите прибор на 5 минут.

В результате гречка получится рассыпчатой и вкусной. Добавьте в готовое блюдо масло и специи, при необходимости прогрейте ещё раз.

А что насчет риса

Этот метод подходит не только для гречки, но и для риса. Крупа также готовится быстро, точно не пригорит и получится рассыпчатой.

Преимущества метода

Экономия времени.

Минимум усилий.

Блюдо не пригорает.

Теперь готовить гарнир стало ещё проще, и микроволновка станет вашим лучшим помощником на кухне.

Уточнения

Микроволно́вая печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



