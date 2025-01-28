Рассыпчатая гречка за 15 минут? Этот способ удивит вас

Казалось бы, отварить крупу для гарнира — задача простая. Однако опытные хозяйки нашли способ, как сделать этот процесс еще проще и быстрее. Оказывается, гречку и даже рис можно приготовить в микроволновке!
На приготовление у вас уйдет всего 15 минут.
Вот что нужно сделать:
В результате гречка получится рассыпчатой и вкусной. Добавьте в готовое блюдо масло и специи, при необходимости прогрейте ещё раз.
Этот метод подходит не только для гречки, но и для риса. Крупа также готовится быстро, точно не пригорит и получится рассыпчатой.
Теперь готовить гарнир стало ещё проще, и микроволновка станет вашим лучшим помощником на кухне.
Микроволно́вая печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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