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Рассыпчатая гречка за 15 минут? Этот способ удивит вас

1:26
Еда

Казалось бы, отварить крупу для гарнира — задача простая. Однако опытные хозяйки нашли способ, как сделать этот процесс еще проще и быстрее. Оказывается, гречку и даже рис можно приготовить в микроволновке!

Гречневая каша
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гречневая каша

Как сварить гречку в микроволновке

На приготовление у вас уйдет всего 15 минут.

Вот что нужно сделать:

  1. Насыпьте стакан гречки в посуду, подходящую для использования в микроволновке.
  2. Залейте крупу кипятком в пропорции 1:2 (на стакан крупы — два стакана воды).
  3. Добавьте соль и накройте посуду крышкой или тарелкой.
  4. Поставьте гречку в микроволновку и включите её на полную мощность на 3 минуты.
  5. Оставьте крупу "отдохнуть" прямо в микроволновке на 5 минут.
  6. Затем снова включите прибор на 5 минут.

В результате гречка получится рассыпчатой и вкусной. Добавьте в готовое блюдо масло и специи, при необходимости прогрейте ещё раз.

А что насчет риса

Этот метод подходит не только для гречки, но и для риса. Крупа также готовится быстро, точно не пригорит и получится рассыпчатой.

Преимущества метода

  • Экономия времени.
  • Минимум усилий.
  • Блюдо не пригорает.

Теперь готовить гарнир стало ещё проще, и микроволновка станет вашим лучшим помощником на кухне.

Уточнения

Микроволно́вая печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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