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Лазанья для всех: 4 начинки, которые перевернут ваше представление о блюде

1:34
Еда

Лазанья — это не просто популярное блюдо, но и настоящая площадка для кулинарных экспериментов. Её главный секрет заключается в универсальности: начинка может быть абсолютно любой, а не только мясной.

Лазанья
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лазанья

Классический вариант с мясом

Традиционно лазанью готовят с мясным фаршем. Обычно используется говядина, которую тушат с томатами и мелко нарезанными овощами. Однако, если хочется разнообразия, красное мясо легко заменяется на курицу, индейку или морепродукты.

Лазанья с морепродуктами

Для морской версии подойдёт смесь из мидий, кальмаров и креветок. Потушите морепродукты с томатами, водой и специями, а затем распределите их по листам пасты, предварительно смазанным сливочным соусом. Такой вариант лазаньи получается легким и необычным.

Диетическая лазанья с овощами и грибами

Для тех, кто предпочитает низкокалорийные блюда, лазанья с овощами и грибами станет идеальным выбором. Используйте болгарский перец, кабачки, баклажаны и шампиньоны. Овощи предварительно обжарьте, добавьте томатную пасту или помидоры и смешайте с соусом бешамель перед сборкой.

Лазанья со шпинатом и сыром

Шпинат и сыр — классическое сочетание, которое отлично подходит для лазаньи. Чтобы начинка получилась мягкой и нежной, эксперты "Едим Дома" советуют потушить шпинат на слабом огне в течение 2 минут.

Уточнения

Лаза́нья — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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