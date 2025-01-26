Этот шоколадный пирог станет вашим любимым лакомством

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот десерт покорит любого сладкоежку! Бананы, арахисовая паста и горький шоколад создают гармоничное сочетание вкусов, которое просто невозможно забыть. А главное, лакомство не только вкусное, но и полезное благодаря натуральным ингредиентам. Готовится пирог легко и быстро — отличный вариант для вечернего чаепития.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шоколадный кекс

Рецепт шоколадного пирога

Подготовьте бананы. Нарежьте их кружочками.

Форма для пирога. Застелите форму пергаментной бумагой и выложите банановые кружочки одним слоем. Накройте их пакетом или пищевой плёнкой и слегка придавите стаканом, чтобы выровнять поверхность.

Добавьте арахисовую пасту. Покройте бананы равномерным слоем пасты и отправьте форму в морозильник на 30 минут, чтобы паста затвердела.

Растопите шоколад. Используйте микроволновку: разогревайте горький шоколад, перемешивая каждые 15-20 секунд, чтобы добиться однородной консистенции.

Шоколадный слой. Полейте затвердевшую арахисовую пасту растопленным шоколадом, распределив его по всей поверхности. Снова уберите десерт в морозильник, но уже на 5-10 минут, чтобы шоколад застыл.

Подача. Достаньте пирог, нарежьте его порционными кусочками и подавайте к столу.

Чем полезен десерт

Благодаря своим натуральным компонентам десерт богат питательными веществами:

Бананы — источник калия, клетчатки и витаминов.

Арахисовая паста — богата белками и полезными жирами.

Горький шоколад — содержит антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердца.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir - "убирать со стола") — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

